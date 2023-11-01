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Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО

Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО - 01.11.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО

Российская ПВО сбила два беспилотника самолётного типа ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом утром 1 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-11-01T08:56

2023-11-01T08:56

2023-11-01T08:56

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"В ночь на 1 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Ранее над Курской областью ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа.В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.

https://ukraina.ru/20231031/1050653530.html

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новости, россия, брянская область, курская область, терроризм, всу, пво, бпла, беспилотники