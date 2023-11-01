Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО - 01.11.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО
Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО - 01.11.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО
Российская ПВО сбила два беспилотника самолётного типа ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом утром 1 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-01T08:56
2023-11-01T08:56
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россия
брянская область
курская область
терроризм
всу
пво
бпла
беспилотники
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"В ночь на 1 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Ранее над Курской областью ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа.В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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новости, россия, брянская область, курская область, терроризм, всу, пво, бпла, беспилотники
Новости, Россия, Брянская область, Курская область, терроризм, ВСУ, ПВО, БПЛА, беспилотники

Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО

08:56 01.11.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Российская ПВО сбила два беспилотника самолётного типа ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом утром 1 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ночь на 1 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее над Курской областью ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа.
В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.
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