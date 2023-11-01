Российская ПВО уничтожила два украинских БПЛА в Брянской и Курской областях - МО
Лелека-100
Российская ПВО сбила два беспилотника самолётного типа ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом утром 1 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ночь на 1 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее над Курской областью ПВО также уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа.
В Курской и Брянской областях в связи с регулярными ударами БПЛА и угрозой диверсий действует жёлтый уровень террористической опасности.