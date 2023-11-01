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Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков

Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру

Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков

Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале

2023-11-01T00:46

2023-11-01T00:46

2023-11-01T00:46

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белгородская область

вячеслав гладков

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По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, сво