Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру
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Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков
Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков - 01.11.2023 Украина.ру
Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков
Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
2023-11-01T00:46
2023-11-01T00:46
новости
белгородская область
вячеслав гладков
всу
сво
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По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте. Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, всу, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, СВО

Украинская армия обстреляла Шебекино – Гладков

00:46 01.11.2023
 
© belregion.ruВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
© belregion.ru
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Вооружённые силы Украины обстреляли город Шебекино. Об этом сообщил сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале
"Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трёх частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи", — уточнил он.
По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
Ранее в министерстве обороны России заявляли об уничтожении украинского беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковВСУСВО
 
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