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Евродепутат заявил, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ

Евродепутат заявил, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ - 01.11.2023 Украина.ру

Евродепутат заявил, что Украине не место в ЕС из-за притеснений УПЦ

Украина никогда не должна стать членом Евросоюза, потому как киевский режим нарушает права граждан страны путём гонений верующих. Об этом заявил депутат Европарламента от нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD) Марсель де Грааф

2023-11-01T00:39

2023-11-01T00:39

2023-11-01T00:40

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Политик обратился в Еврокомиссию с призывом отреагировать на притеснения Киевом Украинской православной церкви (УПЦ). Помимо этого, к его обращению в Еврокомиссию присоединился и другой депутат Европарламента от немецкой партии "Альтернатива для Германии" Иоахим Кус. Оба политика считают, что УПЦ следует избавить от давления властей Украины. Особо примечательно, что даже за рубежом депутаты осознают, что "УПЦ играла центральную роль в духовной жизни украинского общества", что и отражено в обращении к ЕК. Запрет церкви противоречит верховенству закона и Лиссабонскому договору, считает Де Грааф. Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что запрет УПЦ на Украине – это грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. До этого подготовить документ поручил Кабинету министров президент Владимир Зеленский.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, упц, украина-ес, евросоюз, запрет