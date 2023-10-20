Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме"

"Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только своё тело для плотских утех, но и запросто уничтожить Христианство на родной земле", – заявил Медведев.