Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме"
А президента Украины Владимира Зеленского зампред Совбеза России назвал клоуном-Франкенштейном. Комментарий опубликован 20 октября в официальном телеграм-канале политика
В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Ранее подготовить документ поручил Кабинету министров президент Владимир Зеленский.
Дмитрий Медведев откровенно раскритиковал данное решение.
"Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только своё тело для плотских утех, но и запросто уничтожить Христианство на родной земле", – заявил Медведев.
Напомним, Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Принятый в первом чтении проект закона предлагает запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза, а после подтвердить решение суда.
10:54Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой областиСторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет. Об этом 20 октября сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ