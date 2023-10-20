Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме" - 20.10.2023 Украина.ру
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Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме"
Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме" - 20.10.2023 Украина.ру
Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме"
А президента Украины Владимира Зеленского зампред Совбеза России назвал клоуном-Франкенштейном. Комментарий опубликован 20 октября в официальном телеграм-канале политика
2023-10-20T13:28
2023-10-20T13:28
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В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Ранее подготовить документ поручил Кабинету министров президент Владимир Зеленский.Дмитрий Медведев откровенно раскритиковал данное решение.Напомним, Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Принятый в первом чтении проект закона предлагает запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза, а после подтвердить решение суда.
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Новости, Новости Украины, Дмитрий Медведев, УПЦ, запрет

Медведев: "Запрет УПЦ – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме"

13:28 20.10.2023
 
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А президента Украины Владимира Зеленского зампред Совбеза России назвал клоуном-Франкенштейном. Комментарий опубликован 20 октября в официальном телеграм-канале политика
В четверг, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Ранее подготовить документ поручил Кабинету министров президент Владимир Зеленский.
Дмитрий Медведев откровенно раскритиковал данное решение.
"Запрет исконной церкви в Малороссии – грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю. Он трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только своё тело для плотских утех, но и запросто уничтожить Христианство на родной земле", – заявил Медведев.
Напомним, Верховная Рада Украины планирует запретить деятельность УПЦ. Принятый в первом чтении проект закона предлагает запрет религиозных организаций, аффилированных с центрами за пределами Украины. Такую связь должна установить религиоведческая экспертиза, а после подтвердить решение суда.
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