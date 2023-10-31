https://ukraina.ru/20231031/1050661806.html
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова - 31.10.2023 Украина.ру
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова
Ситуация в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ в Молдавии неуклонно деградирует в направлении тоталитарной диктатуры. Власти республики не осознают последствий отмены неугодных источников информации, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-10-31T22:15
2023-10-31T22:15
2023-10-31T22:15
новости
молдавия
запрет
сми
российские сми
свобода слова
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Блокировка доступа к российским новостным порталам – это инквизиция неугодных средств массовой информации, считает Захарова. Озабоченность в отношении блокировки сайтов и телеканалов в Молдавии выразила в том числе неправительственная организация Amnesty International. В республике требуют от властей предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения. Напомним, в Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Кроме российских, под блокировку попали сайты нескольких молдавских телеканалов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, запрет, сми, российские сми, свобода слова
Новости, Молдавия, запрет, СМИ, Российские СМИ, свобода слова
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова
Ситуация в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ в Молдавии неуклонно деградирует в направлении тоталитарной диктатуры. Власти республики не осознают последствий отмены неугодных источников информации, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
Блокировка доступа к российским новостным порталам – это инквизиция неугодных средств массовой информации, считает Захарова.
"Итог подобных игр в "разностандарность" хорошо известен – как говорят живые классики, страх и боль. Добавлю "порождённые хаосом", – отметила спикер российского МИДа.
Озабоченность в отношении блокировки сайтов и телеканалов в Молдавии выразила в том числе неправительственная организация Amnesty International. В республике требуют от властей предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения.
"Просим власти без промедления сообщить аргументы и доказательства, которые легли в основу решения Комиссии по ЧС Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в сети.
Напомним, в Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Кроме российских, под блокировку попали сайты нескольких молдавских телеканалов.