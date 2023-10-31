Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова - 31.10.2023 Украина.ру
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Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова - 31.10.2023 Украина.ру
Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова
Ситуация в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ в Молдавии неуклонно деградирует в направлении тоталитарной диктатуры. Власти республики не осознают последствий отмены неугодных источников информации, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-10-31T22:15
2023-10-31T22:15
новости
молдавия
запрет
сми
российские сми
свобода слова
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Блокировка доступа к российским новостным порталам – это инквизиция неугодных средств массовой информации, считает Захарова. Озабоченность в отношении блокировки сайтов и телеканалов в Молдавии выразила в том числе неправительственная организация Amnesty International. В республике требуют от властей предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения. Напомним, в Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Кроме российских, под блокировку попали сайты нескольких молдавских телеканалов.
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новости, молдавия, запрет, сми, российские сми, свобода слова
Новости, Молдавия, запрет, СМИ, Российские СМИ, свобода слова

Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова

22:15 31.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Ситуация в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ в Молдавии неуклонно деградирует в направлении тоталитарной диктатуры. Власти республики не осознают последствий отмены неугодных источников информации, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
Блокировка доступа к российским новостным порталам – это инквизиция неугодных средств массовой информации, считает Захарова.
"Итог подобных игр в "разностандарность" хорошо известен – как говорят живые классики, страх и боль. Добавлю "порождённые хаосом", – отметила спикер российского МИДа.
Озабоченность в отношении блокировки сайтов и телеканалов в Молдавии выразила в том числе неправительственная организация Amnesty International. В республике требуют от властей предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения.
"Просим власти без промедления сообщить аргументы и доказательства, которые легли в основу решения Комиссии по ЧС Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в сети.
Напомним, в Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Кроме российских, под блокировку попали сайты нескольких молдавских телеканалов.
 
НовостиМолдавиязапретСМИРоссийские СМИсвобода слова
 
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