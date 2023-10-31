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Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова

Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова - 31.10.2023 Украина.ру

Власти Молдавии не осознают последствий отмены "неугодных СМИ" – Захарова

Ситуация в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ в Молдавии неуклонно деградирует в направлении тоталитарной диктатуры. Власти республики не осознают последствий отмены неугодных источников информации, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-10-31T22:15

2023-10-31T22:15

2023-10-31T22:15

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Блокировка доступа к российским новостным порталам – это инквизиция неугодных средств массовой информации, считает Захарова. Озабоченность в отношении блокировки сайтов и телеканалов в Молдавии выразила в том числе неправительственная организация Amnesty International. В республике требуют от властей предоставить доказательства, которые легли в основу такого решения. Напомним, в Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Кроме российских, под блокировку попали сайты нескольких молдавских телеканалов.

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2023

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новости, молдавия, запрет, сми, российские сми, свобода слова