https://ukraina.ru/20231031/1050659741.html
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500 - 31.10.2023 Украина.ру
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500
Украинские полицейские задержали в Одесской области "главаря преступной группировки при попытке незаконно вывезти двух уклонян в непризнанное Приднестровье", сообщает Нацполиция Украины.
2023-10-31T20:45
2023-10-31T20:45
2023-10-31T20:45
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"За предоставление таких "услуг" злоумышленник получил от каждого мужчины по 3500 долларов США. Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркоторговлю",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что помогали "главарю" в поиске уклонистов два жителя Приднестровской Молдавской Республики, которые "создали Телеграмм-канал, с помощью которого предлагали мужчинам призывного возраста вместо мобилизации побег в одну из европейских стран в обход всех контрольно-пропускных пунктов".Украинские полицейские провели спецоперацию совместно с СБУ и погранслужбой. В итоге удалось задержать организатора схемы и двух мужчин призывного возраста в 10 км от границы с ПМР.Ранее украинские полицейские и пограничники сообщали о более скоромных гонорарах сограждан, переправлявших в ЕС и Молдавию уклоняющихся от призыва и мобилизации. Насильственно мобилизованные часто дезертируют и сдаются в плен – об этом регулярно информирует Минобороны РФ.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, одесская область, нацполиция, криминал, уклонисты, сво, приднестровье, пмр, ес, украина-ес, призывники
Новости, Новости Украины, Одесская область, Нацполиция, криминал, уклонисты, СВО, Приднестровье, ПМР, ЕС, Украина-ЕС, призывники
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500
Украинские полицейские задержали в Одесской области "главаря преступной группировки при попытке незаконно вывезти двух уклонян в непризнанное Приднестровье", сообщает Нацполиция Украины.
"За предоставление таких "услуг" злоумышленник получил от каждого мужчины по 3500 долларов США. Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркоторговлю",- сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что помогали "главарю" в поиске уклонистов два жителя Приднестровской Молдавской Республики, которые "создали Телеграмм-канал, с помощью которого предлагали мужчинам призывного возраста вместо мобилизации побег в одну из европейских стран в обход всех контрольно-пропускных пунктов".
Украинские полицейские провели спецоперацию совместно с СБУ и погранслужбой. В итоге удалось задержать организатора схемы и двух мужчин призывного возраста в 10 км от границы с ПМР.
Ранее украинские полицейские и пограничники сообщали о более скоромных гонорарах сограждан, переправлявших в ЕС и Молдавию уклоняющихся от призыва и мобилизации. Насильственно мобилизованные часто дезертируют и сдаются в плен – об этом регулярно информирует Минобороны РФ.