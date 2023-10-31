Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500 - 31.10.2023 Украина.ру
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Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500 - 31.10.2023 Украина.ру
Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500
Украинские полицейские задержали в Одесской области "главаря преступной группировки при попытке незаконно вывезти двух уклонян в непризнанное Приднестровье", сообщает Нацполиция Украины.
2023-10-31T20:45
2023-10-31T20:45
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"За предоставление таких "услуг" злоумышленник получил от каждого мужчины по 3500 долларов США. Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркоторговлю",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что помогали "главарю" в поиске уклонистов два жителя Приднестровской Молдавской Республики, которые "создали Телеграмм-канал, с помощью которого предлагали мужчинам призывного возраста вместо мобилизации побег в одну из европейских стран в обход всех контрольно-пропускных пунктов".Украинские полицейские провели спецоперацию совместно с СБУ и погранслужбой. В итоге удалось задержать организатора схемы и двух мужчин призывного возраста в 10 км от границы с ПМР.Ранее украинские полицейские и пограничники сообщали о более скоромных гонорарах сограждан, переправлявших в ЕС и Молдавию уклоняющихся от призыва и мобилизации. Насильственно мобилизованные часто дезертируют и сдаются в плен – об этом регулярно информирует Минобороны РФ.
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новости, новости украины, одесская область, нацполиция, криминал, уклонисты, сво, приднестровье, пмр, ес, украина-ес, призывники
Новости, Новости Украины, Одесская область, Нацполиция, криминал, уклонисты, СВО, Приднестровье, ПМР, ЕС, Украина-ЕС, призывники

Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500

20:45 31.10.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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Украинские полицейские задержали в Одесской области "главаря преступной группировки при попытке незаконно вывезти двух уклонян в непризнанное Приднестровье", сообщает Нацполиция Украины.
"За предоставление таких "услуг" злоумышленник получил от каждого мужчины по 3500 долларов США. Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркоторговлю",- сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что помогали "главарю" в поиске уклонистов два жителя Приднестровской Молдавской Республики, которые "создали Телеграмм-канал, с помощью которого предлагали мужчинам призывного возраста вместо мобилизации побег в одну из европейских стран в обход всех контрольно-пропускных пунктов".
Украинские полицейские провели спецоперацию совместно с СБУ и погранслужбой. В итоге удалось задержать организатора схемы и двух мужчин призывного возраста в 10 км от границы с ПМР.
Ранее украинские полицейские и пограничники сообщали о более скоромных гонорарах сограждан, переправлявших в ЕС и Молдавию уклоняющихся от призыва и мобилизации. Насильственно мобилизованные часто дезертируют и сдаются в плен – об этом регулярно информирует Минобороны РФ.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
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