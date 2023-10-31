https://ukraina.ru/20231031/1050659741.html

Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500

Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500 - 31.10.2023 Украина.ру

Вывоз уклониста из Одесской области в Приднестровье подорожал до $3500

Украинские полицейские задержали в Одесской области "главаря преступной группировки при попытке незаконно вывезти двух уклонян в непризнанное Приднестровье", сообщает Нацполиция Украины.

2023-10-31T20:45

2023-10-31T20:45

2023-10-31T20:45

новости

новости украины

одесская область

нацполиция

криминал

уклонисты

сво

приднестровье

пмр

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049147337_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2369ea149d5f95f207e08da2ef450e35.jpg

"За предоставление таких "услуг" злоумышленник получил от каждого мужчины по 3500 долларов США. Как установили следователи Нацполиции, организовал сделку киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за наркоторговлю",- сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что помогали "главарю" в поиске уклонистов два жителя Приднестровской Молдавской Республики, которые "создали Телеграмм-канал, с помощью которого предлагали мужчинам призывного возраста вместо мобилизации побег в одну из европейских стран в обход всех контрольно-пропускных пунктов".Украинские полицейские провели спецоперацию совместно с СБУ и погранслужбой. В итоге удалось задержать организатора схемы и двух мужчин призывного возраста в 10 км от границы с ПМР.Ранее украинские полицейские и пограничники сообщали о более скоромных гонорарах сограждан, переправлявших в ЕС и Молдавию уклоняющихся от призыва и мобилизации. Насильственно мобилизованные часто дезертируют и сдаются в плен – об этом регулярно информирует Минобороны РФ.

https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, одесская область, нацполиция, криминал, уклонисты, сво, приднестровье, пмр, ес, украина-ес, призывники