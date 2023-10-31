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СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра

СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра - 31.10.2023 Украина.ру

СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра

Одесские полицейские задержали иностранца, заявившего по телефону о минировании жилой многоэтажки. Об этом 31 октября сообщила Нацполиция Украины.

2023-10-31T20:21

2023-10-31T20:21

2023-10-31T20:22

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Мужчина позвонил на спецлинию полиции "102" и сообщил о том, что в одной из пятиэтажек Одессы заложена взрывчатка. К указанному дому были направлены следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. "Обследовав здание, взрывные устройства полицейские не обнаружили. Уже через несколько часов они установили личность злоумышленника, предоставившего ложную информацию. Им оказался иностранец, временно проживающий в этом же доме",- сказано в официальном сообщении.Гражданство задержанного не уточняется. Его действия квалифицированы в рамках УК Украины, в котором за совершённое предусмотрено до шести лет лишения свободы.

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