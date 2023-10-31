СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра - 31.10.2023 Украина.ру
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СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра
СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра - 31.10.2023 Украина.ру
СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра
Одесские полицейские задержали иностранца, заявившего по телефону о минировании жилой многоэтажки. Об этом 31 октября сообщила Нацполиция Украины.
2023-10-31T20:21
2023-10-31T20:22
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новости украины
нацполиция
одесса
минирование
криминал
происшествия
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Мужчина позвонил на спецлинию полиции "102" и сообщил о том, что в одной из пятиэтажек Одессы заложена взрывчатка. К указанному дому были направлены следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. "Обследовав здание, взрывные устройства полицейские не обнаружили. Уже через несколько часов они установили личность злоумышленника, предоставившего ложную информацию. Им оказался иностранец, временно проживающий в этом же доме",- сказано в официальном сообщении.Гражданство задержанного не уточняется. Его действия квалифицированы в рамках УК Украины, в котором за совершённое предусмотрено до шести лет лишения свободы.
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новости, новости украины, нацполиция, одесса, минирование, криминал, происшествия
Новости, Новости Украины, Нацполиция, Одесса, минирование, криминал, происшествия

СВО недостаточно: в Одессе задержали лжеминёра

20:21 31.10.2023 (обновлено: 20:22 31.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Поліція Луганської області / Перейти в фотобанкПолиция Луганской области
Полиция Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Поліція Луганської області
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Одесские полицейские задержали иностранца, заявившего по телефону о минировании жилой многоэтажки. Об этом 31 октября сообщила Нацполиция Украины.
Мужчина позвонил на спецлинию полиции "102" и сообщил о том, что в одной из пятиэтажек Одессы заложена взрывчатка. К указанному дому были направлены следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.
"Обследовав здание, взрывные устройства полицейские не обнаружили. Уже через несколько часов они установили личность злоумышленника, предоставившего ложную информацию. Им оказался иностранец, временно проживающий в этом же доме",- сказано в официальном сообщении.
Гражданство задержанного не уточняется. Его действия квалифицированы в рамках УК Украины, в котором за совершённое предусмотрено до шести лет лишения свободы.
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября 2022, 06:24Чем воюют на Украине
Коварный "Лепесток". Чем воюют на Украине
 
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