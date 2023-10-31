Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу" - 31.10.2023 Украина.ру
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Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу"
Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу" - 31.10.2023 Украина.ру
Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу"
Тяжелый дрон "Баба Яга" считался почти неуловимым, но оказалось, что "при соответствующей технологии" бороться с ним можно весьма продуктивно, пишет 31 октября военный корреспондент Александр Сладков в Телеграме
2023-10-31T19:48
2023-10-31T19:49
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Коптер был замечен ночью в Запорожье у населенного пункта Каменское. Видео, сделанное после проведения работ, Александру Сладкову показал военный с позывным "Мордвин". Приземлили украинский беспилотник "Баба Яга" два бойца батальона "Крым". "Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину", — прокомментировал Мордвин.Аппарат "Баба Яга" – это украинский тяжёлый коптер с 8-ю моторами (у всех остальных БПЛА их только 4). Он предназначен был изначально для опыления полей, но теперь приспособлен для бомбардировки выбранных объектов (82мм мины, 120мм мины, ТМ с кустарным запалом). Опасность в том, что точность его позиционирования до 1 метра, поднимает и несёт груз до 25 кг, заявленная дальность действия — 20 км, высота полёта — 7 км, время полёта до 55 минут. В августе старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин, рассказывая изданию Украина.ру о ситуации на Купянском направлении, говорил, что в районе Гуляйполя ВСУ применяли коптеры "Баба-Яга". "Очень, скажу я вам, неприятная штука", – отмечал он.
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новости, новости украины, крым, батальон
Новости, Новости Украины, Крым, батальон

Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу"

19:48 31.10.2023 (обновлено: 19:49 31.10.2023)
 
Коптер "Баба Яга"
Коптер Баба Яга
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Тяжелый дрон "Баба Яга" считался почти неуловимым, но оказалось, что "при соответствующей технологии" бороться с ним можно весьма продуктивно, пишет 31 октября военный корреспондент Александр Сладков в Телеграме
Коптер был замечен ночью в Запорожье у населенного пункта Каменское. Видео, сделанное после проведения работ, Александру Сладкову показал военный с позывным "Мордвин". Приземлили украинский беспилотник "Баба Яга" два бойца батальона "Крым".
"Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину", — прокомментировал Мордвин.
Аппарат "Баба Яга" – это украинский тяжёлый коптер с 8-ю моторами (у всех остальных БПЛА их только 4). Он предназначен был изначально для опыления полей, но теперь приспособлен для бомбардировки выбранных объектов (82мм мины, 120мм мины, ТМ с кустарным запалом). Опасность в том, что точность его позиционирования до 1 метра, поднимает и несёт груз до 25 кг, заявленная дальность действия — 20 км, высота полёта — 7 км, время полёта до 55 минут.

"Вообще-то коптер такого класса считается почти неуловимым и жутко вредным. Но батальон занялся этими БПЛА вплотную, и оказалось, что при соответствующей технологии бороться с ними можно весьма продуктивно. Первую "Бабу Ягу" бабахнули минувшей ночью. Над позициями батальона "Крым" (корпус "Редут") им теперь лучше не летать", – добавил Сладков.

В августе старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин, рассказывая изданию Украина.ру о ситуации на Купянском направлении, говорил, что в районе Гуляйполя ВСУ применяли коптеры "Баба-Яга". "Очень, скажу я вам, неприятная штука", – отмечал он.
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