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Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу"

Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу" - 31.10.2023 Украина.ру

Российские бойцы "Крыма" сбили украинскую "Бабу Ягу"

Тяжелый дрон "Баба Яга" считался почти неуловимым, но оказалось, что "при соответствующей технологии" бороться с ним можно весьма продуктивно, пишет 31 октября военный корреспондент Александр Сладков в Телеграме

2023-10-31T19:48

2023-10-31T19:48

2023-10-31T19:49

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Коптер был замечен ночью в Запорожье у населенного пункта Каменское. Видео, сделанное после проведения работ, Александру Сладкову показал военный с позывным "Мордвин". Приземлили украинский беспилотник "Баба Яга" два бойца батальона "Крым". "Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину", — прокомментировал Мордвин.Аппарат "Баба Яга" – это украинский тяжёлый коптер с 8-ю моторами (у всех остальных БПЛА их только 4). Он предназначен был изначально для опыления полей, но теперь приспособлен для бомбардировки выбранных объектов (82мм мины, 120мм мины, ТМ с кустарным запалом). Опасность в том, что точность его позиционирования до 1 метра, поднимает и несёт груз до 25 кг, заявленная дальность действия — 20 км, высота полёта — 7 км, время полёта до 55 минут. В августе старший лейтенант, волонтер Александр "Варяг" Матюшин, рассказывая изданию Украина.ру о ситуации на Купянском направлении, говорил, что в районе Гуляйполя ВСУ применяли коптеры "Баба-Яга". "Очень, скажу я вам, неприятная штука", – отмечал он.

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