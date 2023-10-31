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Украинский банк продаёт "монеты с подписью Залужного", но только тем, кто помогает армии

Украинский банк продаёт "монеты с подписью Залужного", но только тем, кто помогает армии - 31.10.2023 Украина.ру

Украинский банк продаёт "монеты с подписью Залужного", но только тем, кто помогает армии

Украинский "Укргазбанк" продаёт монеты в раках акции "Помогай армии – выигрывай монеты с подписью Залужного!". Выручку банк обещает перечислить на нужды ВСУ

2023-10-31T15:58

2023-10-31T15:58

2023-10-31T15:58

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"Среди участников будет проведён розыгрыш 4 наборов коллекционных памятных монет специального выпуска 2018-2020 годов, посвященных ВСУ. Наборы лично подписаны Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Валерием Залужным. Пятый набор памятных монет получит участник, сделавший донат или донатов на самую общую сумму за время действия акции", - сказано в сообщении банка.Также отмечено, что акция не проводится в Крыму и новых регионах России, освобождённых в ходе СВО. Монеты не предлагают жителям зоны боевых действий, добавляет "Укргазбанк" и призывает не медлить с поддержкой ВСУ.Тем временем Владимир Зеленский и командование ВСУ продолжают совещания о тяжёлой ситуации на линии соприкосновения. Провал "весеннего контрнаступа" украинской армии, как отмечают западные СМИ, угрожает переходом российской армии из контратак в контрнаступление.

https://ukraina.ru/20230921/1049602929.html

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новости, новости украины, укргазбанк, пожертвования, мошенничество, всу, валерий залужный, новые регионы рф, крым