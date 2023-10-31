В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Памятник Пушкину в Киеве
В Запорожье с площади Владимира Вернадского в Запорожье окончательно демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в рамках "деколонизации". Об этом 31 октября сообщил телеканал "Суспільне"
Решение о демонтаже памятника Александровскому району Запорожье предоставил городской совет. Площадь Вернадского ранее тоже носила имя поэта.
Запорожский историк Валерий Стойчев рассказал телеканалу, что памятник Пушкину был убран площади "в рамках процесса деколонизации".
Памятник на бывшей площади Пушкина в городе Запорожье был установлен в честь его проезда в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом, напомнил Стойчев.
В 2022 году был демонтирован барельеф Пушкина и передан на хранение в Музей архитектуры Запорожья. Остальные части памятника согласно решению городской администрации нужно утилизировать.
Памятник русскому поэту Александру Пушкину в городе Лубна Полтавской области демонтировали в августе.