В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

Это лучше, чем преступление, — это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и Булгакова

Одесский муниципалитет по результатам "электронного голосования горожан" пока не переименует площадь Льва Толстого и переулок братьев Черепановых. Возможно