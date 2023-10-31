В Запорожье демонтировали памятник Пушкину - 31.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231031/1050646597.html
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину - 31.10.2023 Украина.ру
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
В Запорожье с площади Владимира Вернадского в Запорожье окончательно демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в рамках "деколонизации". Об этом 31 октября сообщил телеканал "Суспільне"
2023-10-31T16:00
2023-10-31T16:00
новости
запорожье
пушкин
памятник
демонтаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/18/1039059847_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ddbd2804d6c55086a5419e4b0b3befca.jpg
Решение о демонтаже памятника Александровскому району Запорожье предоставил городской совет. Площадь Вернадского ранее тоже носила имя поэта.Запорожский историк Валерий Стойчев рассказал телеканалу, что памятник Пушкину был убран площади "в рамках процесса деколонизации".Памятник на бывшей площади Пушкина в городе Запорожье был установлен в честь его проезда в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом, напомнил Стойчев.В 2022 году был демонтирован барельеф Пушкина и передан на хранение в Музей архитектуры Запорожья. Остальные части памятника согласно решению городской администрации нужно утилизировать.Памятник русскому поэту Александру Пушкину в городе Лубна Полтавской области демонтировали в августе.
https://ukraina.ru/20231004/1049880426.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/18/1039059847_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_f95f82dc08179e2bafd7e9671f6dfb15.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожье, пушкин, памятник, демонтаж
Новости, Запорожье, Пушкин, памятник, демонтаж

В Запорожье демонтировали памятник Пушкину

16:00 31.10.2023
 
Памятник Пушкину в Киеве
Памятник Пушкину в Киеве
Читать в
В Запорожье с площади Владимира Вернадского в Запорожье окончательно демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в рамках "деколонизации". Об этом 31 октября сообщил телеканал "Суспільне"
Решение о демонтаже памятника Александровскому району Запорожье предоставил городской совет. Площадь Вернадского ранее тоже носила имя поэта.
Запорожский историк Валерий Стойчев рассказал телеканалу, что памятник Пушкину был убран площади "в рамках процесса деколонизации".
Памятник на бывшей площади Пушкина в городе Запорожье был установлен в честь его проезда в Таганрог через Александровск Екатеринославским почтовым трактом, напомнил Стойчев.
В 2022 году был демонтирован барельеф Пушкина и передан на хранение в Музей архитектуры Запорожья. Остальные части памятника согласно решению городской администрации нужно утилизировать.
Памятник русскому поэту Александру Пушкину в городе Лубна Полтавской области демонтировали в августе.
Памятник Пушкину в Киеве
4 октября, 06:28
Это лучше, чем преступление, — это политика. Почему на Украине так не любят Толстого, Пушкина и БулгаковаОдесский муниципалитет по результатам "электронного голосования горожан" пока не переименует площадь Льва Толстого и переулок братьев Черепановых. Возможно
 
НовостиЗапорожьеПушкинпамятникдемонтаж
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Главное оружие против России: на что давят и как нам нужно держать удар – Скориков
15:56Мелони призналась пранкерам, что Западу пора найти выход из украинского конфликта
15:52"Вагнера" заявили, что возобновили работу в Перми и Новосибирске
15:19Депутат Рады раскритиковала призыв общаться в школах исключительно на украинском
15:18Война – способ политического выживания Украины и Запада
15:12СБУ задержала херсонского адвоката
15:04На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
14:50Президент Грузии "перешла красные линии" и может помиловать Саакашвили — Кобахидзе
14:44Путин и Лукашенко обсудили международные отношения и энергетику
14:28Алексей Самойлов: Россия ударила по ВСУ в "далеком и близком" Кременчуге, а потом накроет Львов и Одессу
13:58"Очень глупая позиция": Мелони пожаловалась Вовану и Лексусу на миграционный кризис в ЕС
13:57"Пусть у нас будут счастливые выборы": президент Сербии распустил парламент
13:52Кремль отреагировал на визит президента Франции в Казахстан
13:51Чиновницу из Киева осудят за кражу крымских денег
13:46"Силы истощаются": Шойгу рассказал о больших потерях ВСУ
13:45"Не олигарх, а бизнесмен". Песков определил родину Михаила Фридмана
13:43В Крыму зафиксировали фейки о массовом минировании
13:42СМИ опубликовали памятку для Байдена: Израиль и Украина – не одно и то же
13:40Развожаев призвал жителей Севастополя оставаться в укрытиях
13:07Почему Польша не вводит войска на Украину: Ищенко о бомбардировках польских городов и обвале фронта
Лента новостейМолния