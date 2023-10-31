https://ukraina.ru/20231031/1050641137.html

"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине

"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру

"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине

Кто спровоцировал конфликт – вопрос второстепенный, пишет издание. Сейчас важно другое: кто его закончит

2023-10-31T13:40

2023-10-31T13:40

2023-10-31T13:40

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Двадцать месяцев мировое сообщество неустанно дискутирует о том, кто развязал военный конфликт на Украине. National Interest считает, что пришло время "перестать спрашивать, кто начал" и искать путь его разрешения проблемы.Авторы отмечают, что решение ЕС "продвинуть интересы на Восток" и ликвидация буферной зоны между НАТО и Россией стало отправной точкой:"Европейские союзники Америки также несут долю вины за вспышку военных действий. Германия и Франция не смогли оказать давление на Украину с целью выполнения соглашения. После вторжения их бывшие лидеры Ангела Меркель и Франсуа Олланд признались, что они считали Минский процесс обманчивым снотворным, призванным убаюкать Россию обещанием мирного урегулирования и одновременно выиграть время для Украины для наращивания своих сил вооруженные силы. И Украина тоже несет часть вины за эту катастрофу, особенно за поиск военного решения, тогда как дипломатическое решение, которое вернуло бы Украине весь Донбасс, было легко доступно благодаря реализации Минских соглашений", – в говорится в публикации National Interest.Авторы уверены, что если бы не противодействие США и ключевых союзников, СВО закончилось намного раньше на тех условиях, которые сохранили украинскую государственность и ее нынешнее правительство и "даже позволили бы ей вступить в ЕС с благословения России, при условии отказа от членства в НАТО". Издание добавляет, что сейчас прекращению огня мешают два пункта: президентский указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и непреклонное сопротивление США любому прекращению огня.Выход из конфликта, по мнению National Interest, может быть достигнут за счет дипломатического урегулирования трех пунктов: Польское издание Onet предполагает, что "провал украинского контрнаступления <…> является желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне".

https://ukraina.ru/20231031/1050635886.html

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новости, новости украины, сша, нато, конфликт, сво, переговоры