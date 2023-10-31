"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
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"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине
"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине - 31.10.2023 Украина.ру
"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине
Кто спровоцировал конфликт – вопрос второстепенный, пишет издание. Сейчас важно другое: кто его закончит
2023-10-31T13:40
2023-10-31T13:40
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Двадцать месяцев мировое сообщество неустанно дискутирует о том, кто развязал военный конфликт на Украине. National Interest считает, что пришло время "перестать спрашивать, кто начал" и искать путь его разрешения проблемы.Авторы отмечают, что решение ЕС "продвинуть интересы на Восток" и ликвидация буферной зоны между НАТО и Россией стало отправной точкой:"Европейские союзники Америки также несут долю вины за вспышку военных действий. Германия и Франция не смогли оказать давление на Украину с целью выполнения соглашения. После вторжения их бывшие лидеры Ангела Меркель и Франсуа Олланд признались, что они считали Минский процесс обманчивым снотворным, призванным убаюкать Россию обещанием мирного урегулирования и одновременно выиграть время для Украины для наращивания своих сил вооруженные силы. И Украина тоже несет часть вины за эту катастрофу, особенно за поиск военного решения, тогда как дипломатическое решение, которое вернуло бы Украине весь Донбасс, было легко доступно благодаря реализации Минских соглашений", – в говорится в публикации National Interest.Авторы уверены, что если бы не противодействие США и ключевых союзников, СВО закончилось намного раньше на тех условиях, которые сохранили украинскую государственность и ее нынешнее правительство и "даже позволили бы ей вступить в ЕС с благословения России, при условии отказа от членства в НАТО". Издание добавляет, что сейчас прекращению огня мешают два пункта: президентский указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и непреклонное сопротивление США любому прекращению огня.Выход из конфликта, по мнению National Interest, может быть достигнут за счет дипломатического урегулирования трех пунктов: Польское издание Onet предполагает, что "провал украинского контрнаступления &lt;…&gt; является желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне".
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новости, новости украины, сша, нато, конфликт, сво, переговоры
Новости, Новости Украины, США, НАТО, конфликт, СВО, переговоры

"Важно другое": National Interest назвал США и НАТО виновными в конфликте на Украине

13:40 31.10.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Кто спровоцировал конфликт – вопрос второстепенный, пишет издание. Сейчас важно другое: кто его закончит
Двадцать месяцев мировое сообщество неустанно дискутирует о том, кто развязал военный конфликт на Украине. National Interest считает, что пришло время "перестать спрашивать, кто начал" и искать путь его разрешения проблемы.
Авторы отмечают, что решение ЕС "продвинуть интересы на Восток" и ликвидация буферной зоны между НАТО и Россией стало отправной точкой:
"Это было сделано вопреки предупреждениям многих наиболее знающих и опытных чиновников Запада – от Уильяма Бернса до Джека Мэтлока, Джорджа Ф. Кеннана, Ричарда Дэвиса, Эгона Бара, Ганса Дитриха Геншера, Колина Пауэлла и даже Джо Байдена в 1997 году".
"Европейские союзники Америки также несут долю вины за вспышку военных действий. Германия и Франция не смогли оказать давление на Украину с целью выполнения соглашения. После вторжения их бывшие лидеры Ангела Меркель и Франсуа Олланд признались, что они считали Минский процесс обманчивым снотворным, призванным убаюкать Россию обещанием мирного урегулирования и одновременно выиграть время для Украины для наращивания своих сил вооруженные силы.
И Украина тоже несет часть вины за эту катастрофу, особенно за поиск военного решения, тогда как дипломатическое решение, которое вернуло бы Украине весь Донбасс, было легко доступно благодаря реализации Минских соглашений", – в говорится в публикации National Interest.
Авторы уверены, что если бы не противодействие США и ключевых союзников, СВО закончилось намного раньше на тех условиях, которые сохранили украинскую государственность и ее нынешнее правительство и "даже позволили бы ей вступить в ЕС с благословения России, при условии отказа от членства в НАТО".
Издание добавляет, что сейчас прекращению огня мешают два пункта: президентский указ Зеленского от 4 октября 2022 года, запрещающий любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и непреклонное сопротивление США любому прекращению огня.
Выход из конфликта, по мнению National Interest, может быть достигнут за счет дипломатического урегулирования трех пунктов:
  • Украине должны быть гарантированы суверенитет, безопасность и потенциал процветания;
  • Россия должна получить гарантии того, что ее законные интересы безопасности будут уважаться;
  • русскоязычному населению Донбасса – и украинцам на любых новых российских территориях – должна быть предоставлена правовая защита.
Польское издание Onet предполагает, что "провал украинского контрнаступления <…> является желательным и, возможно, даже запланированным в Вашингтоне".
Владимир Зеленский
Вчера, 10:46
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