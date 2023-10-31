https://ukraina.ru/20231031/1050640995.html

СБУ задержала трёх "чёрных оружейников"

СБУ задержала трёх "чёрных оружейников" - 31.10.2023 Украина.ру

СБУ задержала трёх "чёрных оружейников"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трёх человек, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства

2023-10-31T13:38

2023-10-31T13:38

2023-10-31T13:38

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В Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях сотрудники СБУ задержали лиц, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, найденными на востоке Украины.Среди конфискованного оружия были российский танковый пулемет, гранатометы, снайперское оружие и взрывчатка.На Закарпатье задержали главу местной общественной организации, который хранил ручной пулемёт Дегтярева вместе с патронами в своём автомобиле. Кроме того, он подозревается в хищении средств, собранных на нужды ВСУ.В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили хранилище с боевыми средствами поражения, которые были скрыты в складском помещении. Владельцем этого арсенала оказался местный житель, который свозил оружие и боеприпасы из районов прежних боевых действий.Конфискованное оружие и боеприпасы планируется передать на нужды Вооруженных сил Украины.Задержанные обвиняются в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Эта статья подразумевает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

https://ukraina.ru/20231027/1050540165.html

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новости, украина, николаевская область, закарпатье, закарпатская область, винницкая область, сбу, служба безопасности украины, оружие, боеприпасы