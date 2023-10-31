СБУ задержала трёх "чёрных оружейников" - 31.10.2023 Украина.ру
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СБУ задержала трёх "чёрных оружейников"
СБУ задержала трёх "чёрных оружейников" - 31.10.2023 Украина.ру
СБУ задержала трёх "чёрных оружейников"
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трёх человек, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства
2023-10-31T13:38
2023-10-31T13:38
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николаевская область
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сбу
служба безопасности украины
оружие
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В Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях сотрудники СБУ задержали лиц, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, найденными на востоке Украины.Среди конфискованного оружия были российский танковый пулемет, гранатометы, снайперское оружие и взрывчатка.На Закарпатье задержали главу местной общественной организации, который хранил ручной пулемёт Дегтярева вместе с патронами в своём автомобиле. Кроме того, он подозревается в хищении средств, собранных на нужды ВСУ.В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили хранилище с боевыми средствами поражения, которые были скрыты в складском помещении. Владельцем этого арсенала оказался местный житель, который свозил оружие и боеприпасы из районов прежних боевых действий.Конфискованное оружие и боеприпасы планируется передать на нужды Вооруженных сил Украины.Задержанные обвиняются в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Эта статья подразумевает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
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новости, украина, николаевская область, закарпатье, закарпатская область, винницкая область, сбу, служба безопасности украины, оружие, боеприпасы
Новости, Украина, Николаевская область, Закарпатье, Закарпатская область, Винницкая область, СБУ, Служба безопасности Украины, оружие, боеприпасы

СБУ задержала трёх "чёрных оружейников"

13:38 31.10.2023
 
© СБУ
© СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала трёх человек, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, сообщила 30 октября пресс-служба ведомства
В Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях сотрудники СБУ задержали лиц, которые пытались торговать нелегальным оружием и боеприпасами, найденными на востоке Украины.
Среди конфискованного оружия были российский танковый пулемет, гранатометы, снайперское оружие и взрывчатка.
Задержанный в Винницкой области подготовил арсенал "трофейного" оружия и боеприпасов на сумму 3 миллиона гривен (7,6 миллионов рублей) для продажи. Он восстанавливал и реализовывал поврежденные образцы средств поражения через интернет-платформы, сообщили в СБУ.
На Закарпатье задержали главу местной общественной организации, который хранил ручной пулемёт Дегтярева вместе с патронами в своём автомобиле. Кроме того, он подозревается в хищении средств, собранных на нужды ВСУ.
В Николаевской области сотрудники СБУ обнаружили хранилище с боевыми средствами поражения, которые были скрыты в складском помещении. Владельцем этого арсенала оказался местный житель, который свозил оружие и боеприпасы из районов прежних боевых действий.
Конфискованное оружие и боеприпасы планируется передать на нужды Вооруженных сил Украины.
Задержанные обвиняются в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Эта статья подразумевает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровствоПрошедшей ночью в похоронной комнате, где, возможно, готовится политическое отпевание Украины, в ее гроб вбили еще два крупных гвоздя. Возможную американскую помощь от "покойника" окончательно пока не отодвинули, но крышку перед нею зафиксировали прочно
 
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