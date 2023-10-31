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Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины

Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины - 31.10.2023 Украина.ру

Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своих детей в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и Украины на Хэллоуин. Видео с праздника в Белом доме публикуют соцсети

2023-10-31T12:24

2023-10-31T12:24

2023-10-31T12:44

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Президент США Джо Байден на празднике был в костюме самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта. В Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Удобно, когда нет необходимости дополнительно наряжаться.Дети других чиновников наряжены либо в обычную праздничную одежду, либо в традиционные костюмы нечисти и супергероев.На видео, который публикует Белый дом, Байден играет с детьми, пугая их и раздавая конфеты и сладости.

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