Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины
12:24 31.10.2023 (обновлено: 12:44 31.10.2023)
Госсекретарь Блинкен на Хеллоуин нарядил детей в костюм Зеленского и Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своих детей в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и Украины на Хэллоуин. Видео с праздника в Белом доме публикуют соцсети
Президент США Джо Байден на празднике был в костюме самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.
В Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.
Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Удобно, когда нет необходимости дополнительно наряжаться.
Дети других чиновников наряжены либо в обычную праздничную одежду, либо в традиционные костюмы нечисти и супергероев.
На видео, который публикует Белый дом, Байден играет с детьми, пугая их и раздавая конфеты и сладости.