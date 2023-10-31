Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины - 31.10.2023 Украина.ру
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Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины
Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины - 31.10.2023 Украина.ру
Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своих детей в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и Украины на Хэллоуин. Видео с праздника в Белом доме публикуют соцсети
2023-10-31T12:24
2023-10-31T12:44
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Президент США Джо Байден на празднике был в костюме самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта. В Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Удобно, когда нет необходимости дополнительно наряжаться.Дети других чиновников наряжены либо в обычную праздничную одежду, либо в традиционные костюмы нечисти и супергероев.На видео, который публикует Белый дом, Байден играет с детьми, пугая их и раздавая конфеты и сладости.
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Новости, Новости Украины, США, Владимир Зеленский, Украина

Блинкен нарядил детей на Хеллоуин в костюмы Зеленского и Украины

12:24 31.10.2023 (обновлено: 12:44 31.10.2023)
 
Госсекретарь Блинкен на Хеллоуин нарядил детей в костюм Зеленского и Украины
Госсекретарь Блинкен на Хеллоуин нарядил детей в костюм Зеленского и Украины
Читать в
Госсекретарь США Энтони Блинкен нарядил своих детей в костюмы президента Украины Владимира Зеленского и Украины на Хэллоуин. Видео с праздника в Белом доме публикуют соцсети
Президент США Джо Байден на празднике был в костюме самого себя. Смешно и жутко – соблюдено сразу оба пункта.
В Белом доме США состоялся праздник по случаю на Хеллоуина. Согласно традиции, наряжаться на праздник принято в костюм нечисти. Образ должен быть жутким или смешным, можно совмещать оба требования.
Гостей встречал президент Джо Байден, он раздавал конфеты у Белого дома в образе самого себя. Удобно, когда нет необходимости дополнительно наряжаться.
Дети других чиновников наряжены либо в обычную праздничную одежду, либо в традиционные костюмы нечисти и супергероев.
На видео, который публикует Белый дом, Байден играет с детьми, пугая их и раздавая конфеты и сладости.
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
13 октября, 16:04
Ради Украины переписал историю семьи. Блинкен соврал про дедушку, бежавшего из КиеваНа фоне эскалации ближневосточного конфликта госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль 12 октября
 
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