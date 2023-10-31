Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США - 31.10.2023 Украина.ру
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Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США
Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США - 31.10.2023 Украина.ру
Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США
В Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют
2023-10-31T06:20
2023-10-31T06:21
новости
сша
конгресс сша
израиль
палестино-израильский конфликт
украина
тайвань
военная помощь
бюджет
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"Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", - говорится в тексте законопроекта.На нужды Израиля, согласно документу, предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов, соответствующие объёму средств, запрошенному Байденом для Израиля в рамках "пакетного" запроса к конгрессу. Но подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку других союзников Вашингтона, как о том просил президент.Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю, что и будет отражено в подготавливаемом отдельном законопроекте.Напомним, Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
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новости, сша, конгресс сша, израиль, палестино-израильский конфликт, украина, тайвань, военная помощь, бюджет
Новости, США, Конгресс США, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Украина, Тайвань, военная помощь, бюджет

Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США

06:20 31.10.2023 (обновлено: 06:21 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий Вашингтона
Капитолий Вашингтона - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Читать в
В Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют
"Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", - говорится в тексте законопроекта.
На нужды Израиля, согласно документу, предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов, соответствующие объёму средств, запрошенному Байденом для Израиля в рамках "пакетного" запроса к конгрессу. Но подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку других союзников Вашингтона, как о том просил президент.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю, что и будет отражено в подготавливаемом отдельном законопроекте.
Напомним, Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.
Зеленский
Вчера, 01:38
США заявили, что запрошенные Киевом снаряды нужны сейчас ИзраилюКиев, говоря Вашингтону о нехватке в подразделениях украинской армии снарядов калибра 155 миллиметров, получил весьма категоричный ответ от конгрессменов. США напомнили, что эти боеприпасы сейчас очень нужны Израилю. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского
 
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