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Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США

Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США - 31.10.2023 Украина.ру

Законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня внесён в конгресс США

В Палату представителей конгресса США поступил законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 миллиарда долларов. Остальные запросы президента США Джо Байдена на военную поддержку Украины, Тайваня и других статей расходов в документе отсутствуют

2023-10-31T06:20

2023-10-31T06:20

2023-10-31T06:21

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"Обеспечение экстренных дополнительных ассигнований для ответа на атаки в Израиле на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года, и на другие цели", - говорится в тексте законопроекта.На нужды Израиля, согласно документу, предлагается выделить 14,3 миллиарда долларов, соответствующие объёму средств, запрошенному Байденом для Израиля в рамках "пакетного" запроса к конгрессу. Но подготовленный республиканцами законопроект не предусматривает средств на поддержку других союзников Вашингтона, как о том просил президент.Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в настоящее время первостепенной задачей является помощь Израилю, что и будет отражено в подготавливаемом отдельном законопроекте.Напомним, Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам, в котором в "едином пакете" запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов - для Израиля.

https://ukraina.ru/20231031/1050627860.html

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новости, сша, конгресс сша, израиль, палестино-израильский конфликт, украина, тайвань, военная помощь, бюджет