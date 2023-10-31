https://ukraina.ru/20231031/1050629156.html
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу - 31.10.2023 Украина.ру
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
По информации на 4:50 (мск) 31 октября воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины – Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-10-31T04:58
2023-10-31T04:58
2023-10-31T04:58
новости
украина
воздушная тревога
бпла
ракетный удар
житомирская область
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хмельницкая область
харьковская область
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской области.Напомним, ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Также поступала информация об атаке "гераней" и взрывах в Николаевской области и воздушной тревоге в Кировоградской области.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракетный удар, житомирская область, винницкая область, хмельницкая область, харьковская область
Новости, Украина, воздушная тревога, БПЛА, ракетный удар, Житомирская область, Винницкая область, Хмельницкая область, Харьковская область
В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
По информации на 4:50 (мск) 31 октября воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины – Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской области.
Напомним, ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.
Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Также поступала информация об атаке "гераней" и взрывах в Николаевской области и воздушной тревоге в Кировоградской области.
По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.