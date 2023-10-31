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В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу - 31.10.2023 Украина.ру

В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу

По информации на 4:50 (мск) 31 октября воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины – Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Харьковской. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2023-10-31T04:58

2023-10-31T04:58

2023-10-31T04:58

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Ранее воздушная тревога объявлялась в Черкасской области.Напомним, ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. В Миргороде Полтавской области были слышны взрывы. Предположительно, целью ракетного удара является военный аэродром вблизи Миргорода.Позднее режим воздушной тревоги действовал в Николаевской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Также поступала информация об атаке "гераней" и взрывах в Николаевской области и воздушной тревоге в Кировоградской области.По информации украинских СМИ, тревога объявлялась в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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новости, украина, воздушная тревога, бпла, ракетный удар, житомирская область, винницкая область, хмельницкая область, харьковская область