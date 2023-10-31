https://ukraina.ru/20231031/1050623048.html

Дмитрий Дробницкий о мирном плане Сакса, тяжёлых проблемах США и возможном звонке Байдена Путину

Дмитрий Дробницкий о мирном плане Сакса, тяжёлых проблемах США и возможном звонке Байдена Путину - 31.10.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий о мирном плане Сакса, тяжёлых проблемах США и возможном звонке Байдена Путину

В США кризис — они не удерживают мировое лидерство, объяснил в интервью изданию Украина.ру американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий. Он также предположил, почему конгресс может не одобрить финансирование Украины

2023-10-31T04:45

2023-10-31T04:45

2023-10-31T12:19

интервью

сша

украина

россия

ссср

кризис

холодная война

джо байден

джеффри сакс

военная помощь

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Известный американский экономист Джеффри Сакс предложил мирный план для США, России и Украины, при этом назвав нынешнюю политику Вашингтона провальной. В частности, по его задумке, Крым и регионы восточной Украины останутся в составе РФ, Киев получит гарантии безопасности, а Байден должен проинформировать Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток.— Дмитрий Олегович, что вы можете сказать о самом Саксе с учетом его трудовой биографии?— Сакс — известный американский, скажем так, перпендикулярно мыслящий аналитик. Он выступает довольно долго с подобного рода идеями, в том числе и на альтернативных площадках, с той или иной стороны. Однако мейнстримная политика, идеология, аналитика не отражает происходящего в действительности.Соединённые Штаты не удерживают лидерство — это кризисное явление. И чем больше они пытаются данный факт игнорировать, заливать ситуацию деньгами или воинственной риторикой, тем сильнее Америка проваливается в кризис.Поэтому для Сакса обычное дело вещать о том, что мир все меньше и меньше подчиняется США и это плохо для страны. Это плохо (по его мнению) не потому, что Америка должна быть империей, срочно нужно вводить войска и так далее. А потому что американский истеблишмент не в состоянии справиться с задачей: переформатировать себя и перестать тратить бесполезным образом ресурсы на то, чтобы оставаться гегемоном.Средства тратятся, толку мало, в результате ещё внутри Штатов будет кризис, никто уже нас не спасёт — надо по другому как-то действовать. Подобный пафос я уже давно наблюдаю у Сакса.США ведут себя неправильно, стране нужно менять политику и, так сказать, выходить в некую другую нормальность, которая совершенно непривычна нынешнему поколению, воспитанному в 80–90-х и 2000-х годах. Именно поэтому, видимо, Сакс употребляет в отношении Америки эпитет «проиграла». Я, кстати, не знаю, верит ли он сам во все это…— Насколько сам план Сакса реалистичен для исполнения? Там предложено оставить Крым и регионы восточной Украины в составе РФ, дать гарантии безопасности Киеву от СБ ООН, Германии, Турции и Индии. А Джо Байден, согласно плану, должен сделать звонок Владимиру Путину…— Это наивно выглядит. Если исходить из его же собственных рассуждений, то американцев никто не слушается. А тут Байден позвонит Путину, и будет все замечательно?Тут нужно понимать вот какую вещь. Люди вроде Сакса или Трампа любят говорить что-то из серии «я украинский кризис решу за 24 часа, приведу Зеленского, Путина — и мы тут же все уладим». Получается, Сакс хороший парень, а Байден — плохой? Сакс соображает, что делать, а Байден — нет?По сути в этом я вижу концепцию, которая была использована при Ричарде Никсоне [37-й президент Соединённых Штатов Америки]. Поскольку выиграть в прямом столкновении мы не можем, давайте переговорами решать вопрос, как было с Вьетнамской войной. С этим в 1968 году Никсон шел на выборы — достойный почетный выход из войны.При этом у Никсона был реальный план [а не просто рассуждения как у Сакса]. План был сопряжен с разрядкой с Советским Союзом, с контактами с Китаем и Египтом (когда фактически Египет был выведен из орбиты СССР). То есть это была комплексная программа.Сегодня ни у левых, ни у правых сил в США нет подобного целостного плана, о нем никто не высказывается.— Почему?— По одной простой причине. Тогда американцам придется сказать, что дни, условно говоря, их могущества закончились, надо уходить [из Украины] и заниматься самосохранением.Я могу сказать так: наиболее ярко высказывает подобную точку зрения Такер Карлсон, но даже он не говорит: «Ребята, мы проиграем». Журналист заявляет иначе: что люди, которые ведут войны далеко от границ США, не любят свою страну. Вот, собственно, и все.Понимаете, невозможно сейчас в Соединённых Штатах сказать: «Все, мы проиграли, надо заниматься самосохранением». Это запрещено в американском дискурсе. Великой державе сложно признать, произнести такие слова.Но что-то в подобном духе, я думаю, будет в итоге сказано. Для этого необходимо, чтобы большое число американских политиков, которые сейчас являются олицетворением того, что происходит в стране, ушли в отставку — и желательно с позором.Условно говоря, Байден со значительной частью администрации уходит в отставку по разным причинам. Про него говорят, что он великий человек, но его подвело окружение, а на последних начинают валить вину за все, что случилось, за все просчеты [во внешней политике] .Вся эта американская история мне напоминает точку зрения, которая до сих бытует у отдельных людей и в общем-то достаточно популярна: Советский Союз мог выиграть холодную войну в 80-е годы. И, дескать, только предательство политбюро привело к тому, что уже почти выигранная холодная война была проиграна.Такое мнение появилось уже значительно позже и бытует у людей, как правило, молодых, ведь Советский Союз был такой мощной и великой державой… Люди, которые более-менее Советский Союз помнят (при этом признают, что его развал был трагедией), понимают прекрасно, что он в 80-годах проигрывал холодную войну и за лидерство, и за умы. При этом экономически СССР проигрывал очень серьёзно.Конечно, в советское время никто об этом не говорил, были заявления: «У нас все впереди, все замечательно». То же самое будет в США — развал крупной системы.В мире неправильно проинтерпретировали развал Советского Союза. То есть мир вроде как вползал в глобализацию, но она не стала этапом на пути к ещё большей универсализации мира. А, наоборот, оказалась частью симптоматики распада больших систем.Сначала распался Советский союз, за ним начался развал Pax Americana. Просто ввиду отсутствия внешнего противника никто не понимал, что и Америке предстоит ровно то же самое.Поэтому, кстати говоря, всякие представления о том, что Китай полностью заменит Соединённые Штаты могут вызвать смех у китайских лидеров. Потому что сейчас невозможно опять построить такую большую систему, несмотря на все имеющиеся технологии.Это объективная вещь. В такой ситуации выживет и будет успешен тот, кто свои национальные интересы сохранит и останется нормальным бенефициаром в том смысле, что останется после того, как все большие системы распадутся.— Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе Палата представителей проголосует за отдельную помощь Израилю, не принимая во внимание помощь Украине. Насколько слова Джонсона, по сути не столь известного в американских элитах, значимы для конгресса?— Он действительно недавно в конгрессе, но нельзя сказать, что он взялся из ниоткуда. Ранее Джонсон был неким республиканским лидером по партийной части — человеком, который замещает главного лидера в конгрессе. Сейчас он поднялся на ступеньку выше и довольно быстро стал популярным.Конечно, гораздо более системным спикером для большой политической игры в Соединённых Штатах был бы, например, Джим Джордан — человек уровня Ньюта Грингича (республиканец, глава Палаты представителей США в 90-х годах). Но Джонсон тоже достаточно влиятелен. Он хорошо разбирается во всех юридических и организационных нюансах происходящего в конгрессе. Спикер — важная должность. Поэтому сейчас Джонсон по сути дела определяет, что будет делать нижняя палата конгресса завтра и послезавтра, — все рычаги влияния у него в руках. Если он, например, скажет, что мы не будем голосовать [за помощь Украине], значит не будут голосовать.Его, конечно, можно большим голосованием перебороть, но для этого необходимо как-то действовать против него. А республиканцы боятся сейчас идти против нового спикера, потому что, если они его сместят, опять будет бардак. Или они вообще рискуют получить демократического спикера.Таким образом Джонсон — один из наиболее произраильских политиков в конгрессе. Байденовская Украина ему мешает. Более того, он прекрасно понимает, что сейчас начнутся споры, кому сколько денег передать, — а там Тайвань, подводные лодки, южная граница с Мексикой и так далее.Нет! Сейчас отдаём деньги Израилю — потом разговариваем. Вот идея Джонсона.Действительно, среди республиканцев много противников помощи Украины. Сейчас к их аргументации прибавилось предложение «все деньги в Израиль».

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20231030/1050617553.html

https://ukraina.ru/20231026/1050493881.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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