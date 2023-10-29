https://ukraina.ru/20231029/1050582611.html
Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53"
Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53" - 29.10.2023 Украина.ру
Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53"
Российские войска начали использовать новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет" с 21 октября, пишет издание со ссылкой на российские источники
2023-10-29T13:20
2023-10-29T13:20
2023-10-29T13:20
новости
"ланцет"
дроны
вс рф
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Российские войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели. Об этом в отчете от 28 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW) на своем портале."Российские источники утверждают, что российские войска начали использовать новый дрон-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября", - отмечает портал.Эта модификация имеет автоматическую систему наведения, которая может различать цели и повышать показатели успешности ударов, пишет Институт изучения войны.По данным портала, российские войска "Изделие-53" пока не используют широко, а тестируют беспилотники для массовых синхронизированных ударов роем.Ранее Институт изучения войны предполагал, что полезной нагрузки беспилотников "Изделие-53", которая составляет от трех до пяти килограммов, может быть недостаточно для значительного поражения большинства критически важных военных целей.
https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, "ланцет", дроны, вс рф
Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53"
Российские войска начали использовать новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет" с 21 октября, пишет издание со ссылкой на российские источники
Российские войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели. Об этом в отчете от 28 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW) на своем портале.
"Российские источники утверждают, что российские войска начали использовать новый дрон-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября", - отмечает портал.
Эта модификация имеет автоматическую систему наведения, которая может различать цели и повышать показатели успешности ударов, пишет Институт изучения войны.
По данным портала, российские войска "Изделие-53" пока не используют широко, а тестируют беспилотники для массовых синхронизированных ударов роем.
Ранее Институт изучения войны предполагал, что полезной нагрузки беспилотников "Изделие-53", которая составляет от трех до пяти килограммов, может быть недостаточно для значительного поражения большинства критически важных военных целей.