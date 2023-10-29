https://ukraina.ru/20231029/1050582611.html

Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53"

Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53" - 29.10.2023 Украина.ру

Американский Институт изучения войны заинтересовался российскими дронами "Изделие-53"

Российские войска начали использовать новую модификацию дрона-камикадзе "Ланцет" с 21 октября, пишет издание со ссылкой на российские источники

2023-10-29T13:20

2023-10-29T13:20

2023-10-29T13:20

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"ланцет"

дроны

вс рф

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Российские войска начали использовать новую версию дрона-камикадзе "Ланцет", который может автономно идентифицировать цели. Об этом в отчете от 28 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW) на своем портале."Российские источники утверждают, что российские войска начали использовать новый дрон-камикадзе "Изделие-53" с 21 октября", - отмечает портал.Эта модификация имеет автоматическую систему наведения, которая может различать цели и повышать показатели успешности ударов, пишет Институт изучения войны.По данным портала, российские войска "Изделие-53" пока не используют широко, а тестируют беспилотники для массовых синхронизированных ударов роем.Ранее Институт изучения войны предполагал, что полезной нагрузки беспилотников "Изделие-53", которая составляет от трех до пяти килограммов, может быть недостаточно для значительного поражения большинства критически важных военных целей.

https://ukraina.ru/20231028/1050569873.html

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новости, "ланцет", дроны, вс рф