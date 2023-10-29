Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября - 29.10.2023 Украина.ру
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Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября
Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября - 29.10.2023 Украина.ру
Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября
На Украине рассказали, когда прекратят транзит российского газа. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-10-29T13:00
2023-10-29T13:00
эксклюзив
хроники
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НАК "Нафтогаз Украины" не будет продолжать транзит российского газа после окончания срока действия контракта в 2024 году, сообщил в интервью западным СМИ председатель правления компании Алексей Чернышов.Он указал, что Украина якобы готова уже отказаться от транзита газа."Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка", поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать [транзит], и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", – сказал Чернышов.При этом, по его словам, Украина продолжает транзит исключительно для поддержки европейских коллег."Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнёрами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", – пояснил Чернышов.Глава "Нафтогаза" добавил, что ЕС планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, поэтому не настаивает на продолжении украинского транзита.В "Газпроме" уже прокомментировали ситуацию с поставками газа через Украину."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,3 млн куб. м на 29 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена [украинской стороной]", - заявил журналистам представитель "Газпрома".В субботу, 28 октября, объем прокачки составил 41,4 млн куб. м.Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после теракта на "Северных потоках".При этом поставки через Украину идут в сокращённом объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. При этом в "Газпроме" не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 52 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы ужесточились. К полудню по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 65 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 10 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 15 снарядов калибром 152 мм.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 74 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 10; Саги — 8; Песчановка — 11; Крынки — 16; Алёшки — 13; Новая Маячка — 7; Казачьи Лагеря — 9", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алёшки", - писало агентство.Утром 29 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны украинских военных."В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – установлено 16 прилётов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один миномётный снаряд. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.Ближе к полудню стало известно об ударе по Ростову-на-Дону."В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Позже губернатор у себя в телеграм-канале рассказал новые подробности."По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - отметил он.Также стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту со стороны Тамани."Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто", - указывалось в телеграм-канале инфоцентра.Причина не называлась. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Обстановка в приграничных и находящихся недалеко от границы с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231029/1050579353.html
https://ukraina.ru/20231028/1050576519.html
https://ukraina.ru/20231028/1050573003.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября

13:00 29.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине рассказали, когда прекратят транзит российского газа. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
НАК "Нафтогаз Украины" не будет продолжать транзит российского газа после окончания срока действия контракта в 2024 году, сообщил в интервью западным СМИ председатель правления компании Алексей Чернышов.
Он указал, что Украина якобы готова уже отказаться от транзита газа.
"Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохрановка", поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать [транзит], и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", – сказал Чернышов.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
09:49
Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октябряМинобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Американская корпорация RAND выпустила доклад, в котором сравнила информационные кампании Украины и России
При этом, по его словам, Украина продолжает транзит исключительно для поддержки европейских коллег.
"Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнёрами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", – пояснил Чернышов.
Глава "Нафтогаза" добавил, что ЕС планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, поэтому не настаивает на продолжении украинского транзита.
В "Газпроме" уже прокомментировали ситуацию с поставками газа через Украину.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,3 млн куб. м на 29 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена [украинской стороной]", - заявил журналистам представитель "Газпрома".
В субботу, 28 октября, объем прокачки составил 41,4 млн куб. м.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы после теракта на "Северных потоках".
При этом поставки через Украину идут в сокращённом объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. При этом в "Газпроме" не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Вчера, 18:09
За русский — в штрафбаты, ядерный терроризм. Итоги 28 октября на УкраинеНа Украине заявили о необходимости направить русскоязычных граждан в штрафбаты. Один из украинских дронов, атаковавших Курскую АЭС, попал в хранилище ядерных отходов
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 15 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 2 обстрела из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 52 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
"Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
На следующий день обстрелы ужесточились. К полудню по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 65 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 10 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 2 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 15 снарядов калибром 152 мм.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Вчера, 13:03
Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октябряВоенные 118-й бригады ТрО и их жёны обратились к командованию, рассказав о больших потерях. В Виннице зарегистрировали вспышку вирусного гепатита А. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 74 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 74 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 10; Саги — 8; Песчановка — 11; Крынки — 16; Алёшки — 13; Новая Маячка — 7; Казачьи Лагеря — 9", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алёшки", - писало агентство.
Утром 29 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны украинских военных.
"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка – установлено 16 прилётов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один миномётный снаряд. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.
Ближе к полудню стало известно об ударе по Ростову-на-Дону.
"В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Вчера, 09:51
Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октябряЗападные СМИ сообщили о "двойном ударе", который украинским властям нанесли Венгрия и Словакия. В СБУ признались, что стоят за покушением на Олега Царёва
Позже губернатор у себя в телеграм-канале рассказал новые подробности.
"По уточнённой информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются. Сведений о пострадавших нет. Информация уточняется", - отметил он.
Также стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту со стороны Тамани.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто", - указывалось в телеграм-канале инфоцентра.
Причина не называлась. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Обстановка в приграничных и находящихся недалеко от границы с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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13:05Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины
13:01СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области
13:00Прекращение транзита газа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 октября
12:47"В огневом мешке". Военный эксперт объяснил, решатся ли ВСУ на сдачу Авдеевки
12:46"Вокруг Булгакова": шведский шабаш в Москве
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