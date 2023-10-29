https://ukraina.ru/20231029/1050579353.html

Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября

Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября - 29.10.2023 Украина.ру

Атака на Крым и Кубань, доклад RAND. Главное на Украине на утро 29 октября

Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских дронов над Крымом и Чёрным морем. Американская корпорация RAND выпустила доклад, в котором сравнила информационные кампании Украины и России

2023-10-29T09:49

2023-10-29T09:49

2023-10-29T09:49

хроники

эксклюзив

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Об уничтожении украинских БПЛА стало известно утром 29 октября. Об этом сообщило министерство обороны Украины в своём телеграм-канале."Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова Крым", — указано в публикации.Также в ночь на воскресенье стало известно о возможной атаке украинского беспилотника на Афипский НПЗ."По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", - гласила официальная информация от оперативного штаба Краснодарского края.Однако ряд телеграм-каналов сообщил о том, что причиной пожара был беспилотник."Беспилотник атаковал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. После взрыва на территории завода было видно зарево. Примерно в 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упал БПЛА. По официальным данным оперативного штаба, на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются". По предварительным данным, пострадавших нет", - отмечалось в публикации телеграм-канала Baza.Другой телеграм-канал — Kub Mash – сославшись на местных также сообщил, что перед пожаром звучал взрыв, причиной которого мог быть беспилотник."На территории Афипского НПЗ произошёл пожар. Со слов очевидцев, перед этим был слышен взрыв. Сотрудники предприятия сами быстро потушили локальное возгорание, пострадавших и повреждений нет. Причины ЧП пока устанавливают, но местные жители пишут в соцсетях, что объект был атакован БПЛА", - писал телеграм-канал.Обстоятельства произошедшего выясняются.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Крыму действует желтый, повышенный уровень террористической опасности.Также Украина пыталась не раз наносить удары по Краснодарскому краю. Украинские дроны сбивались под Сочи, около Туапсе и других населённых пунктов региона.Доклад RANDДоклад американской корпорации RAND – think tank, работающей в том числе и на разведку США занимает 59 страниц. Его авторами являются Алиса Демус, Кристина Голынская и Кристина Марцинек. Доклад озаглавлен: "Соловей против медведя", что может отсылать к названии украинской дивизии СС "Нахтигаль" ("Соловей" - Ред.).В докладе отмечалось, что после начала спецоперации многие видные западные СМИ и политики "пришли к выводу, что Украина побеждает в информационной войне"."Однако реальность может быть более сложной. Исследователи RAND использовали научно обоснованный подход, чтобы попытаться понять, были ли официальные украинские кампании влияния, связанные с нынешней войной, более убедительными, чем российские, и если да, то почему сообщения Украины могли быть эффективными, в то время как усилия России, возможно, не увенчались успехом. Для этого исследователи изучили послания каждой стороны не только своему собственному общественному и военному персоналу, но также общественному и военному персоналу противника. В частности, они рассмотрели контент на украинском, русском и английском языках, созданный и распространяемый официальными украинскими и российскими властями и связанными с ними учреждениями в дни, предшествовавшие и последовавшие за двумя инцидентами: (1) первоначальное наступление России и битва за Киев в феврале-марте 2022 г. и (2) объявление о частичной мобилизации России в сентябре 2022 года", - указывалось в анонсе доклада.Исследователи проанализировали послания России и Украины "через призму исследования убеждения, которое дает представление о характеристиках, связанных с успешными кампаниями влияния".Также в анонсе приведены ключевые результаты исследования."Популярный дискурс, утверждающий, что Россия проиграла информационную войну, а Украина победила, слишком упрощает проблему. Динамика, лежащая в основе убеждения, очень тонкая и зависит от контекста. Таким образом, ответ на вопрос, были ли информационные кампании Украины более убедительными, чем российские, также имеет нюансы: это зависит от целевой аудитории и более широкого контекста, в котором они были погружены", - отмечалось в публикации.Кроме того, утверждается, что Россия и Украина придерживаются разных подходов к своим кампаниям влияния."В целом украинские лидеры открыто высказывались, часто общаясь со своей целевой аудиторией, используя все доступные инструменты, от социальных сетей до радио, и полагаясь на неформальное и разговорное общение. Российские чиновники стали более сдержанными. Государственное телевидение было центральным каналом российских кампаний влияния", - указывали авторы RAND.Также американские исследователи считают, что "кампании влияния как Украины, так и России, возможно, с трудом преодолевали глубоко укоренившиеся убеждения аудитории противника, которая, как показывают исследования, устойчива и часто невосприимчива к новой, противоречивой информации"."В начале войны российские лидеры в корне неправильно поняли свою украинскую аудиторию. Российским посланиям, вероятно, было сложно преодолеть глубоко укоренившееся негативное восприятие Кремля украинской общественностью. Из украинских кампаний, ориентированных на российскую аудиторию, послания, ориентированные на определенные маргинализированные группы, возможно, были наиболее убедительными. Тем не менее, эта аудитория, вероятно, не имела возможности изменить своё поведение", - писали американские исследователи.Они также отмечали, что большая часть российской общественности доверяет информации от власти. "Эти существовавшие ранее убеждения [россиян] было бы трудно преодолеть", - отмечалось в докладе.При этом в самом докладе отмечается, что Украине всё труднее доносить до Запада свою точку зрения. Связано это в том числе и с коррупционными скандалами на Украине.

https://ukraina.ru/20231028/1050576519.html

https://ukraina.ru/20231028/1050573003.html

https://ukraina.ru/20231028/1050570153.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив