"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
У Минобороны РФ есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности, если ВС РФ смогут устроить там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится радикально, рассказал эксперт.
"Почему Минобороны не комментирует Авдеевку, тоже понятно. Да, мы можем одержать крупную победу над ВСУ. А если это не получится? Вдруг это будет очередной попыткой штурма, которая ничем не закончится. Или ситуация там останется без изменений, как в случае с Мариьнкой или Угледаром", - отметил Марков.
Не нужно, чтобы Минобороны комментировало ход операции в Авдеевке. Важно, чтобы западные СМИ стали об этом говорить. Пока их внимание по-прежнему сосредоточено на Запорожье, отметил он.
Если в результате победы ВС РФ в Авдеевке будут уничтожены огромные силы противника, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе, то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в победе ВСУ, резюмировал собеседник издания.
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