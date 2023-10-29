https://ukraina.ru/20231029/1050564581.html

"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке

"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке - 29.10.2023 Украина.ру

"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке

Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

2023-10-29T04:30

2023-10-29T04:30

2023-10-29T04:30

новости

минобороны рф

авдеевка

штурм

днр

операция

артемовск

мариуполь

запад

сми

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У Минобороны РФ есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности, если ВС РФ смогут устроить там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится радикально, рассказал эксперт.Не нужно, чтобы Минобороны комментировало ход операции в Авдеевке. Важно, чтобы западные СМИ стали об этом говорить. Пока их внимание по-прежнему сосредоточено на Запорожье, отметил он.Если в результате победы ВС РФ в Авдеевке будут уничтожены огромные силы противника, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе, то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в победе ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html

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новости, минобороны рф, авдеевка, штурм, днр, операция, артемовск, мариуполь, запад, сми, сво