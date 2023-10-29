"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке - 29.10.2023 Украина.ру
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"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке
"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке - 29.10.2023 Украина.ру
"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке
Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
2023-10-29T04:30
2023-10-29T04:30
новости
минобороны рф
авдеевка
штурм
днр
операция
артемовск
мариуполь
запад
сми
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У Минобороны РФ есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности, если ВС РФ смогут устроить там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится радикально, рассказал эксперт.Не нужно, чтобы Минобороны комментировало ход операции в Авдеевке. Важно, чтобы западные СМИ стали об этом говорить. Пока их внимание по-прежнему сосредоточено на Запорожье, отметил он.Если в результате победы ВС РФ в Авдеевке будут уничтожены огромные силы противника, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе, то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в победе ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231027/1050548628.html
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новости, минобороны рф, авдеевка, штурм, днр, операция, артемовск, мариуполь, запад, сми, сво
Новости, Минобороны РФ, Авдеевка, штурм, ДНР, операция, Артемовск, Мариуполь, Запад, СМИ, СВО

"А если не получится?": эксперт рассказал, почему Минобороны РФ не комментирует ситуацию в Авдеевке

04:30 29.10.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP / LIBKOS
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Пока западные СМИ не пишут про Авдеевку, сейчас их внимание сосредоточено на Запорожье. К тому же западные СМИ заняты израильско-палестинским конфликтом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков
У Минобороны РФ есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности, если ВС РФ смогут устроить там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится радикально, рассказал эксперт.
"Почему Минобороны не комментирует Авдеевку, тоже понятно. Да, мы можем одержать крупную победу над ВСУ. А если это не получится? Вдруг это будет очередной попыткой штурма, которая ничем не закончится. Или ситуация там останется без изменений, как в случае с Мариьнкой или Угледаром", - отметил Марков.
Не нужно, чтобы Минобороны комментировало ход операции в Авдеевке. Важно, чтобы западные СМИ стали об этом говорить. Пока их внимание по-прежнему сосредоточено на Запорожье, отметил он.
Если в результате победы ВС РФ в Авдеевке будут уничтожены огромные силы противника, как в Артемовске, или они будут взяты в плен, как в Мариуполе, то это станет последней каплей, которая окончательно подорвет уверенность Запада в победе ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Орлов интервью
27 октября, 14:48
Владимир Орлов: Россия разматывает ВСУ на дальней дистанции, пока феномен FPV-дронов не ушел в прошлоеВ ближайшей перспективе роль малых БПЛА будет сильно снижаться. Так или иначе появятся малые средства ПВО, которые будут эффективно закрывать ближнее воздушное пространство, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
НовостиМинобороны РФАвдеевкаштурмДНРоперацияАртемовскМариупольЗападСМИСВО
 
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