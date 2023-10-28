"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта - 28.10.2023 Украина.ру
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"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта
"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта - 28.10.2023 Украина.ру
"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта
Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта, передает 28 октября РИА Новости
2023-10-28T19:49
2023-10-28T19:49
плен
новости
бойцы
всу
военные
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"Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", – рассказал боец ЗВО.Сами пленные признались, что сложили оружие добровольно после того, как российские бойцы зашли на их позиции.
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плен, новости, бойцы, всу, военные
плен, Новости, бойцы, ВСУ, военные

"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта

19:49 28.10.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта, передает 28 октября РИА Новости
"Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", – рассказал боец ЗВО.
Сами пленные признались, что сложили оружие добровольно после того, как российские бойцы зашли на их позиции.
"Жить хотим", - прокомментировал действия группы один из пленных.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
12:29
Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленныйУкраинские волонтеры снабжают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой наркотиками. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич в распространенном 28 октября видео Минобороны России
 
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Заголовок открываемого материала
19:49"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта
19:02Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО
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