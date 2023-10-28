https://ukraina.ru/20231028/1050577978.html

"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта

"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта - 28.10.2023 Украина.ру

"Жить хотим": ВСУшники сдались в плен российским бойцам на Купянском участке фронта

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен группу солдат 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта, передает 28 октября РИА Новости

2023-10-28T19:49

2023-10-28T19:49

2023-10-28T19:49

плен

новости

бойцы

всу

военные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg

"Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены", – рассказал боец ЗВО.Сами пленные признались, что сложили оружие добровольно после того, как российские бойцы зашли на их позиции.

https://ukraina.ru/20231028/1050573305.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

плен, новости, бойцы, всу, военные