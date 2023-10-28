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Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО

Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО - 28.10.2023 Украина.ру

Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в зоне СВО

Войска Украины за сутки потеряли около 110 военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России

2023-10-28T19:02

2023-10-28T19:02

2023-10-28T19:38

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"На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицы: "Гиацинт" и "МСТА-Б", - сказали в ведомстве.Также российские военные отразили четыре атаки и нанесли огневое поражение украинским войскам на Запорожском направлении. Потери Киева составили до 80 солдат, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица М119 производства США.На Донецком направлении ВС РФ отразили три атаки ВСУ, уничтожив до 160 украинских военнослужащих, поразили боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу M119.

https://ukraina.ru/20231027/1050535177.html

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