В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы - 28.10.2023 Украина.ру
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В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы - 28.10.2023 Украина.ру
В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы
В Херсоне снова слышны звуки взрывов. Об этом сообщил 28 октября назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко в своем телеграм-канале
2023-10-28T18:17
2023-10-28T18:37
херсон
взрыв
новости
город
украина
власти
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Он уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Звучит воздушная тревога.До этого Мрочко уже сообщал о взрывах в Херсоне ранним утром. Также накануне вечером он писал о "мощном взрыве" в городе.
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херсон, взрыв, новости, город, украина, власти
Херсон, взрыв, Новости, город, Украина, власти

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы

18:17 28.10.2023 (обновлено: 18:37 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Херсоне снова слышны звуки взрывов. Об этом сообщил 28 октября назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко в своем телеграм-канале
Он уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Звучит воздушная тревога.
До этого Мрочко уже сообщал о взрывах в Херсоне ранним утром. Также накануне вечером он писал о "мощном взрыве" в городе.
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
06:06
В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрацияВ подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели несколько взрывов. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко утром 28 октября сообщает в своём телеграм-канале
 
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