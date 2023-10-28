https://ukraina.ru/20231028/1050577002.html

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы - 28.10.2023 Украина.ру

В подконтрольном Киеву Херсоне слышны взрывы

В Херсоне снова слышны звуки взрывов. Об этом сообщил 28 октября назначенный украинскими властями глава администрации города Роман Мрочко в своем телеграм-канале

2023-10-28T18:17

2023-10-28T18:17

2023-10-28T18:37

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Он уточнил, что взрывы раздаются в прибрежных районах города. Звучит воздушная тревога.До этого Мрочко уже сообщал о взрывах в Херсоне ранним утром. Также накануне вечером он писал о "мощном взрыве" в городе.

https://ukraina.ru/20231028/1050568795.html

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херсон, взрыв, новости, город, украина, власти