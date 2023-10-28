https://ukraina.ru/20231028/1050576519.html

За русский — в штрафбаты, ядерный терроризм. Итоги 28 октября на Украине

За русский — в штрафбаты, ядерный терроризм. Итоги 28 октября на Украине - 28.10.2023 Украина.ру

За русский — в штрафбаты, ядерный терроризм. Итоги 28 октября на Украине

На Украине заявили о необходимости направить русскоязычных граждан в штрафбаты. Один из украинских дронов, атаковавших Курскую АЭС, попал в хранилище ядерных отходов

2023-10-28T18:09

2023-10-28T18:09

2023-10-28T18:09

эксклюзив

хроники

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О том, что из русскоязычных жителей Украины нужно создать штрафные батальоны, заявила бывший депутат Верховной Рады от партии "Свобода" Ирина Фарион. "Для таких срочно создать бы штрафбатальон, чтобы этот штрафбатальон сразу бы отправить на нулевую позицию, чтобы они окопы для наших святых солдат рыли, чтобы они были тем заслоном для наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного: полной и абсолютной утилизации", - отметила Фарион, комментируя скандал с таксистом, который не поддался на языковую провокацию и высадил провокаторш.Националистка также призвала бойкотировать сервис Bolt, несмотря на то, что последний уволил водителя."Как его — такое создание — в такой одежде (спортивной — Ред.) можно было взять на работу?" - отметила Фариона.Она призвала общество быть жёстче."Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион прокомментировала языковой скандал с киевским таксистом, предложив создать штраф-батальон для русскоязычных. Таксиста она предложила посадить на 3-7 лет, а русскоязычное население, по ее мнению, подлежит утилизации. Что тут ещё скажешь? Именно из-за таких людей, и началась гражданская война на Украине. И даже одурманенные русские, которых убедили что они украинцы, после таких речей, начинают задумываться и неплохо так бомбить. Так что, пани Ирина, больше ваших инициатив, благодаря им украинской государственности быстрее придёт конец... Подумалось, а может она и не прекращала сотрудничество с КГБ?? Ведь так эффективно дискредитировать украинскую идею, надо ещё постараться. Но это, конечно, шутка, она реально на всю голову больная и вполне искренне повернулась на животной русофобии", - прокомментировал высказывания Фарион бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.В то же время, в самом украинском обществе было много тех, кто поддержал водителя."О случае в Bolt. Послесловие. Имели ли пассажиры законное право попросить водителя отвечать им на государственном языке? Определённо. Также как водитель имел право остановить поездку и попросить их покинуть своё авто. Сделал ли он это из-за просьбы перейти на украинский язык? Как мне видится из видео, нет. Он это сделал оценив их намерения. Их тон. Агрессию. Начало видеосъемки. Ничего не указывало на желание найти взаимопонимание, решить формально волнующий их вопрос. Всё указывало на сознательное разжигание конфликта. "Мы нашли лоха и вытрем об него ноги". "— И водочки нам принеси. Мы контентик пилим". Водитель оказался кремнем, не повёл и бровью. Остановив поездку, он отказался играть в навязанную им игру, защитил свои личные границы и человеческое достоинство. Защита достоинства стоила ему работы... Кто есть кто в этой истории - ответьте себе сами. Но она точно не про язык общения. Эта история про культуру общения. Про истинные цели закладываемые в диалог. Про желание до*****ся и формальный повод для д***а. Не поэтому ли водитель-таксист нашел столько поддержки в интернете, а компанию Bolt завалили письмами сочувствующие люди?" - заявил украинский блогер Владимир Коваль в соцсетях.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) попросил у своих подписчиков контакты водителя, которого уволили "по факту нападения мовного "Талибана"* (запрещённая в РФ организация — Ред.)". Арестович* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пообещал выплатить мужчине компенсацию на время поиска новой работы.Были и украинские политики, которые вступились за таксиста. Так, экс-лидер запрещённой на Украине партии "ОПЗЖ" Владимир Бойко."Любая дискриминация человека отвратительна. Особенно, когда идёт дискриминация по языковому принципу. Особенно, когда идёт дискриминация людей, которые возможно пострадали от российской агрессии и являются переселенцами, итак испытывая большие страдания. Особенно это возмущает, когда дискриминация идёт со стороны того же Кремня, который был доверенным лицом беглого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Всё остальное отвратительно. И, естественно, мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу. Мы найдём его и обязательно трудоустроим", - пообещал Бойко, отметив, что таксиста уволили "наглым и бессовестным образом".Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал наказать таксиста, после чего того уволили.Примечательно, что в украинских вооружённых формированиях воюет значительное количество русскоязычных. При этом при мобилизации в армию берут всех, невзирая на язык, на котором человек говорит.Ядерный терроризмОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что 26 октября ВСУ целенаправленно атаковали Курскую АЭС."Вечером 26 октября Вооружённые силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начинённый взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", - рассказала Захарова.По её словам, произошедшее доказывает, "что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма"."Там не могли не осознавать, что последствием налёта БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось. Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов", - подчеркнула Захарова.Она призвала все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям."Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма", - указала Захарова.В Государственной Думе произошедшее также назвали "ядерным терроризмом"."Что в ситуации с Запорожской АЭС, что с Курской АЭС киевский режим демонстрирует ядерный терроризм, ставя мир на грань катастрофы. Международным организациям, включая ООН, пора перестать занимать страусиную позицию", - заявил в комментарии РИА "Новости" депутат Госдумы Михаил Шеремет.По его словам, если США закрывают глаза на действия властей Украины, думая, что они находятся далеко, то европейским странам пора призадуматься.

https://ukraina.ru/20231028/1050573003.html

https://ukraina.ru/20231028/1050570153.html

https://ukraina.ru/20231027/1050558557.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники