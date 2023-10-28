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Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма - 28.10.2023 Украина.ру
Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
Западные страны ведут губительную политику по отношению к Украине, поставляя новое разрушительное оружие. Таким мнением поделился 28 октября постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости
2023-10-28T17:50
2023-10-28T17:50
2023-10-28T17:55
запад
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"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов.По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.
https://ukraina.ru/20231028/1050572888.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, зарубежье, украина, крым, новости
Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
17:50 28.10.2023 (обновлено: 17:55 28.10.2023)
Западные страны ведут губительную политику по отношению к Украине, поставляя новое разрушительное оружие. Таким мнением поделился 28 октября постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости
"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов.
По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.
"Эту потерю исторического сознания Россия не допустит и не позволит сделать из Украины враждебное ей государство, чего многие годы так добиваются противники нашей цивилизации", - подчеркнул Мурадов.