Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма - 28.10.2023 Украина.ру
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Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма - 28.10.2023 Украина.ру
Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма
Западные страны ведут губительную политику по отношению к Украине, поставляя новое разрушительное оружие. Таким мнением поделился 28 октября постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости
2023-10-28T17:50
2023-10-28T17:55
запад
зарубежье
украина
крым
новости
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"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов.По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.
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запад, зарубежье, украина, крым, новости
Запад, Зарубежье, Украина, Крым, Новости

Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма

17:50 28.10.2023 (обновлено: 17:55 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКруглый стол, посвященный первой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Круглый стол, посвященный первой годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Западные страны ведут губительную политику по отношению к Украине, поставляя новое разрушительное оружие. Таким мнением поделился 28 октября постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости
"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов.
По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.
"Эту потерю исторического сознания Россия не допустит и не позволит сделать из Украины враждебное ей государство, чего многие годы так добиваются противники нашей цивилизации", - подчеркнул Мурадов.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
12:49
Запад побаивается выращенного на Украине монстра - ЛавровВладимир Зеленский и его окружение всё меньше прислушиваются к Западу. Об этом в опубликованном 28 интервью белорусскому государственному информагенству "БелТА" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
 
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