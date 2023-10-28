https://ukraina.ru/20231028/1050576269.html

Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма

Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма - 28.10.2023 Украина.ру

Запад надевает на Украину "пояс смертника" - постпред Крыма

Западные страны ведут губительную политику по отношению к Украине, поставляя новое разрушительное оружие. Таким мнением поделился 28 октября постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, передает РИА Новости

2023-10-28T17:50

2023-10-28T17:50

2023-10-28T17:55

запад

зарубежье

украина

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101889/14/1018891415_0:143:1992:1264_1920x0_80_0_0_28eaf7d7fcfc1418ef3d5e8a8f31cc0d.jpg

"Коллективный Запад ведет губительную и варварскую политику по отношению к Украине и украинскому народу, продолжая навязывать ей путь войны по последнего украинца. Поставляя Украине все новое и новое смертельное и разрушительное оружие, Запад фактически надевает на нее пояс смертника... и, стремясь навредить России любым путем, посылает взрывать родной дом, в котором проживают родные ей народы многонациональной России", - сказал Мурадов.По его словам, украинский народ является частью русского мира, он принимал участие в многовековом строительстве "большого общего дома", обладающего "третью мировых природных ресурсов", а теперь, "под западным наркотическим воздействием", пытается стать инструментом его разрушения.

https://ukraina.ru/20231028/1050572888.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, зарубежье, украина, крым, новости