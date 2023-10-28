https://ukraina.ru/20231028/1050575988.html

"Ставят мир на грань катастрофы": депутат Госдумы назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС ядерным терроризмом

"Ставят мир на грань катастрофы": депутат Госдумы назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС ядерным терроризмом - 28.10.2023 Украина.ру

"Ставят мир на грань катастрофы": депутат Госдумы назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС ядерным терроризмом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет 28 октября назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую атомную электростанцию (АЭС), передает РИА Новости

2023-10-28T17:19

2023-10-28T17:19

2023-10-28T17:19

курская область

новости

аэс

депутат

шеремет

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102101/50/1021015046_0:197:2481:1592_1920x0_80_0_0_7bc777094ebaf3f1c62e2cd0d3634d2f.jpg

"Что в ситуации с Запорожской АЭС, что с Курской АЭС киевский режим демонстрирует ядерный терроризм, ставя мир на грань катастрофы. Международным организациям, включая ООН, пора перестать занимать страусиную позицию", - сказал Шеремет.По его словам, если США закрывают глаза на действия киевских властей, думая, что они находятся далеко, то европейским странам пора призадуматься. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 26 октября украинские военные атаковали Курскую АЭС тремя дронами. Один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

https://ukraina.ru/20231028/1050574891.html

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

курская область, новости, аэс, депутат, шеремет, терроризм