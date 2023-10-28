https://ukraina.ru/20231028/1050575839.html

В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"

В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир" - 28.10.2023 Украина.ру

В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"

В Севастополе завершился IX Фестиваль кино- и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир". Решением жюри участникам присуждены гран-при и другие награды.

2023-10-28T16:34

2023-10-28T16:34

2023-10-28T16:34

новости

крым

севастополь

культура

русская культура

министерство культуры республики крым

министерство культуры

кино

гран-при

юрий кара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/17/1049643292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a766b542f0ecf296eae3df5061745383.jpg

Фестиваль проходил под председательством режиссёра Юрия Кары. Лучшие картины председателю жюри помогали определить актриса и режиссёр Наталья Бондарчук, режиссёр и драматург Виталий Павлов, актриса театра и кино Янина Мелехова, актёр театра и кино Игорь Днестрянский, писатель и общественный деятель Ольга Семёнова, предприниматель Сергей Лисейцев, режиссёр документального кино Ирина Ланина, продюсер документального кино Александр Гундоров, тележурналист Алексей Комов и продюсер телеканала "Ностальгия" Игорь Калёнов.В итоге, решением жюри: гран-при удостоен фильм "Девять героев" (режиссёр Владимир Шуванников). Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телепрограмма) получил фильм "Под покровом преподобного Сергия" (авторы Инга Филиппова, Елена Кислова).Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телефильм) - "От улыбки станет всем светлей" (автор Ирина Минигалеева).Главный приз в специальной номинации "Zа Родину!" - "Мы остаёмся" (режиссёры Максим Кузнецов, Мирослав Бабуков). Главный приз в конкурсе документальных полнометражных фильмов "Между отчаянием и надеждой" (режиссёр Анна Барсукова). Главный приз в конкурсе документальных короткометражных фильмов "Агафья и Сонечка" (режиссёр Анатолий Бочкарёв).Главный приз в конкурсе игровых полнометражных фильмов "Доктор" (режиссёр Артём Темников). Главный приз в конкурсе игровых короткометражных фильмов "От тебя пахнет пловом" (режиссёр Маргарита Харьковская). Главный приз в специальной номинации "Крым в кадре" фильм "То, что зовёт нас в горы" (режиссёр Ольга Кушаковская).После подсчёта голосов тех, кто побывал на сеансах Приза зрительских симпатий удостоена кинолента "Золотая бронза" (режиссёр Игорь Копылов).Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы состоялись в Доме офицеров флота, в кинотеатрах "Украина", "Москва" и "Россия". На просмотрах побывало около восьми тысяч зрителей.

https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, севастополь, культура, русская культура, министерство культуры республики крым, министерство культуры, кино, гран-при, юрий кара, режиссер, режиссеры, актеры, русский мир