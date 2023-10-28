https://ukraina.ru/20231028/1050575839.html
В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"
В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир" - 28.10.2023 Украина.ру
В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"
В Севастополе завершился IX Фестиваль кино- и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир". Решением жюри участникам присуждены гран-при и другие награды.
2023-10-28T16:34
2023-10-28T16:34
2023-10-28T16:34
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Фестиваль проходил под председательством режиссёра Юрия Кары. Лучшие картины председателю жюри помогали определить актриса и режиссёр Наталья Бондарчук, режиссёр и драматург Виталий Павлов, актриса театра и кино Янина Мелехова, актёр театра и кино Игорь Днестрянский, писатель и общественный деятель Ольга Семёнова, предприниматель Сергей Лисейцев, режиссёр документального кино Ирина Ланина, продюсер документального кино Александр Гундоров, тележурналист Алексей Комов и продюсер телеканала "Ностальгия" Игорь Калёнов.В итоге, решением жюри: гран-при удостоен фильм "Девять героев" (режиссёр Владимир Шуванников). Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телепрограмма) получил фильм "Под покровом преподобного Сергия" (авторы Инга Филиппова, Елена Кислова).Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телефильм) - "От улыбки станет всем светлей" (автор Ирина Минигалеева).Главный приз в специальной номинации "Zа Родину!" - "Мы остаёмся" (режиссёры Максим Кузнецов, Мирослав Бабуков). Главный приз в конкурсе документальных полнометражных фильмов "Между отчаянием и надеждой" (режиссёр Анна Барсукова). Главный приз в конкурсе документальных короткометражных фильмов "Агафья и Сонечка" (режиссёр Анатолий Бочкарёв).Главный приз в конкурсе игровых полнометражных фильмов "Доктор" (режиссёр Артём Темников). Главный приз в конкурсе игровых короткометражных фильмов "От тебя пахнет пловом" (режиссёр Маргарита Харьковская). Главный приз в специальной номинации "Крым в кадре" фильм "То, что зовёт нас в горы" (режиссёр Ольга Кушаковская).После подсчёта голосов тех, кто побывал на сеансах Приза зрительских симпатий удостоена кинолента "Золотая бронза" (режиссёр Игорь Копылов).Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы состоялись в Доме офицеров флота, в кинотеатрах "Украина", "Москва" и "Россия". На просмотрах побывало около восьми тысяч зрителей.
https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, крым, севастополь, культура, русская культура, министерство культуры республики крым, министерство культуры, кино, гран-при, юрий кара, режиссер, режиссеры, актеры, русский мир
Новости, Крым, Севастополь, культура, русская культура, Министерство культуры республики Крым, Министерство культуры, кино, гран-при, Юрий Кара, режиссер, режиссеры, актеры, Русский мир
В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"
В Севастополе завершился IX Фестиваль кино- и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир". Решением жюри участникам присуждены гран-при и другие награды.
Фестиваль
проходил под председательством режиссёра Юрия Кары. Лучшие картины председателю жюри помогали определить актриса и режиссёр Наталья Бондарчук, режиссёр и драматург Виталий Павлов, актриса театра и кино Янина Мелехова, актёр театра и кино Игорь Днестрянский, писатель и общественный деятель Ольга Семёнова, предприниматель Сергей Лисейцев, режиссёр документального кино Ирина Ланина, продюсер документального кино Александр Гундоров, тележурналист Алексей Комов и продюсер телеканала "Ностальгия" Игорь Калёнов.
В итоге, решением жюри: гран-при удостоен фильм "Девять героев" (режиссёр Владимир Шуванников). Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телепрограмма) получил фильм "Под покровом преподобного Сергия" (авторы Инга Филиппова, Елена Кислова).
Главный приз в конкурсе православных телепроектов (телефильм) - "От улыбки станет всем светлей" (автор Ирина Минигалеева).
Главный приз в специальной номинации "Zа Родину!" - "Мы остаёмся
" (режиссёры Максим Кузнецов, Мирослав Бабуков). Главный приз в конкурсе документальных полнометражных фильмов "Между отчаянием и надеждой" (режиссёр Анна Барсукова). Главный приз в конкурсе документальных короткометражных фильмов "Агафья и Сонечка" (режиссёр Анатолий Бочкарёв).
Главный приз в конкурсе игровых полнометражных фильмов "Доктор" (режиссёр Артём Темников). Главный приз в конкурсе игровых короткометражных фильмов "От тебя пахнет пловом" (режиссёр Маргарита Харьковская). Главный приз в специальной номинации "Крым в кадре" фильм "То, что зовёт нас в горы" (режиссёр Ольга Кушаковская).
После подсчёта голосов тех, кто побывал на сеансах Приза зрительских симпатий удостоена кинолента "Золотая бронза" (режиссёр Игорь Копылов).
Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы состоялись в Доме офицеров флота, в кинотеатрах "Украина", "Москва" и "Россия". На просмотрах побывало около восьми тысяч зрителей.