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ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку
ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку - 28.10.2023 Украина.ру
ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку
С 8.15 до 15.45 субботы 28 октября ВСУ девять раз обстреливали донецк. В общей сложности по городу выпущено 26 артиллерийских снарядов калибра НАТО 155 мм и пятьракет РСЗО. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
2023-10-28T16:09
2023-10-28T16:09
2023-10-28T16:09
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алексей кулемзин
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По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелы велись со стороны населённых пунктов Карловка, Нетайлово, Максимильяновка, Кураховка, Архангельское.Донецкий градоначальник Алексей Кулемзин подтвердил факты обстрелов и сообщил о некоторых разрушениях. В частности, из-за обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка в частном доме по ул. Матюшенко повреждения получили стена, кровля, фасад, остекление.О жертвах среди мирного населения не сообщается. Минобороны России воздерживается от комментариев.
https://ukraina.ru/20231028/1050570629.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, донецкая область, новые регионы рф, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, рсзо, алексей кулемзин
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Новые регионы РФ, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, РСЗО, Алексей Кулемзин
ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку
С 8.15 до 15.45 субботы 28 октября ВСУ девять раз обстреливали донецк. В общей сложности по городу выпущено 26 артиллерийских снарядов калибра НАТО 155 мм и пятьракет РСЗО. Об этом сообщает СЦКК ДНР.