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ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку

ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку - 28.10.2023 Украина.ру

ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку

С 8.15 до 15.45 субботы 28 октября ВСУ девять раз обстреливали донецк. В общей сложности по городу выпущено 26 артиллерийских снарядов калибра НАТО 155 мм и пятьракет РСЗО. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

2023-10-28T16:09

2023-10-28T16:09

2023-10-28T16:09

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По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелы велись со стороны населённых пунктов Карловка, Нетайлово, Максимильяновка, Кураховка, Архангельское.Донецкий градоначальник Алексей Кулемзин подтвердил факты обстрелов и сообщил о некоторых разрушениях. В частности, из-за обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка в частном доме по ул. Матюшенко повреждения получили стена, кровля, фасад, остекление.О жертвах среди мирного населения не сообщается. Минобороны России воздерживается от комментариев.

https://ukraina.ru/20231028/1050570629.html

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новости, донецкая народная республика, донецкая область, новые регионы рф, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, рсзо, алексей кулемзин