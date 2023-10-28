https://ukraina.ru/20231028/1050575171.html

Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности

Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности - 28.10.2023 Украина.ру

Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности

Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили 28 октября на сайте Офиса Зеленского

2023-10-28T15:40

2023-10-28T15:40

2023-10-28T15:47

андрей ермак

нидерланды

зарубежье

безопасность

украина

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"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в материале.Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.Ранее президент Украины сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

https://ukraina.ru/20231028/1050574316.html

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андрей ермак, нидерланды, зарубежье, безопасность, украина