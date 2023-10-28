https://ukraina.ru/20231028/1050575171.html
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности - 28.10.2023 Украина.ру
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили 28 октября на сайте Офиса Зеленского
2023-10-28T15:40
2023-10-28T15:40
2023-10-28T15:47
андрей ермак
нидерланды
зарубежье
безопасность
украина
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"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в материале.Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.Ранее президент Украины сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://ukraina.ru/20231028/1050574316.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
андрей ермак, нидерланды, зарубежье, безопасность, украина
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
15:40 28.10.2023 (обновлено: 15:47 28.10.2023)
Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили 28 октября на сайте Офиса Зеленского
"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в материале.
Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.
Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Ранее президент Украины сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.