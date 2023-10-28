Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050575171.html
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности - 28.10.2023 Украина.ру
Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили 28 октября на сайте Офиса Зеленского
2023-10-28T15:40
2023-10-28T15:47
андрей ермак
нидерланды
зарубежье
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_b41c11b347ee3cf6e49aec61fb63790e.jpg.webp
"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в материале.Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.Ранее президент Украины сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
https://ukraina.ru/20231028/1050574316.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_5b31b215efcf54f750bf9d3a6332acea.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
андрей ермак, нидерланды, зарубежье, безопасность, украина
Андрей Ермак, Нидерланды, Зарубежье, безопасность, Украина

Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности

15:40 28.10.2023 (обновлено: 15:47 28.10.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак начал консультации с Нидерландами по поводу предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщили 28 октября на сайте Офиса Зеленского
"Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины", - говорится в материале.
Нидерланды стали шестым государством после США, Великобритании, Канады, Японии, Франции и первой из стран, не входящих в G7, с которой Украина начала соответствующие двусторонние переговоры.
Стороны согласовали план дальнейших действий на ближайшую перспективу подготовки к заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
Ранее президент Украины сообщал о подготовке пакета гарантий безопасности на период до вступления в НАТО. По его словам, в ближайшее время Киев планирует подписать ряд двусторонних соглашений с США и 12 европейскими странами, среди них: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
Владимир Зеленский
14:00
"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с РоссиейПользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет
 
Андрей ЕрмакНидерландыЗарубежьебезопасностьУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19"Ставят мир на грань катастрофы": депутат Госдумы назвал атаку ВСУ на Курскую АЭС ядерным терроризмом
16:34В Севастополе вручили призы IX Фестиваля кино- и телефильмов "Святой Владимир"
16:09ВСУ снова нанесли артиллерийские удары по Донецку
15:40Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
15:10Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР
15:00МИД РФ: ВСУ атаковали беспилотниками Курскую АЭС
14:49Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите
14:41Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ
14:25Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям
14:03Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
14:00"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией
13:41В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
13:28Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
13:11Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
13:07"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
13:03Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября
13:00Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
12:49Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
12:43В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
12:42Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю
Лента новостейМолния