https://ukraina.ru/20231028/1050575036.html

Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР

Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР - 28.10.2023 Украина.ру

Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР

Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны". Об этом заявил 28 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости

2023-10-28T15:10

2023-10-28T15:10

2023-10-28T15:10

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противник

днр

украина

ян гагин

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"Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин.Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения.По его словам, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих."На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - объяснил Гагин.

https://ukraina.ru/20231027/1050533971.html

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новости, противник, днр, украина, ян гагин