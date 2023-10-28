Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР - 28.10.2023 Украина.ру
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Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР
Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР - 28.10.2023 Украина.ру
Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР
Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны". Об этом заявил 28 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости
2023-10-28T15:10
2023-10-28T15:10
новости
противник
днр
украина
ян гагин
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"Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин.Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения.По его словам, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих."На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - объяснил Гагин.
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новости, противник, днр, украина, ян гагин
Новости, противник, ДНР, Украина, Ян Гагин

Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР

15:10 28.10.2023
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : president.gov.ua
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Российские военные держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед, такими темпами Украина "может просто не дотянуть до весны". Об этом заявил 28 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости
"Все чаще из Белого дома слышны предположения, что Россия в ближайшие месяцы, недели одержит ряд тактических побед на фронте и закрепит свою инициативу до весны. Это на самом деле так. Правда, победы из тактических перейдут в стратегические, на мой взгляд", - сказал Гагин.
Он обосновал свое мнение "кризисом призывного ресурса" у Киева, а также снижением количества поставок западного вооружения.

"До весны Украина может просто не дотянуть", - указал Гагин.

По его словам, наступательная инициатива сейчас в руках российских военнослужащих.
"На разных участках фронта мы идем вперед, результативно идем вперед… И новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут, они обречены. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы", - объяснил Гагин.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 04:55
В США предсказали потерю Киевом большей части восточной и южной УкраиныРоссия будет контролировать больше территорий, а Украина превратится в "дисфункциональное" государство. Об этом американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 26 октября заявил в интервью Centre for Independent Studies
 
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