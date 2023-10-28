МИД РФ: ВСУ атаковали беспилотниками Курскую АЭС
15:00 28.10.2023 (обновлено: 15:02 28.10.2023)
Вооружённые силы Украины вечером 26 октября целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сказано в опубликованном 28 октября заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой "в связи с террористической атакой киевского режима на Курскую АЭС".
МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением действий Киева, которые Москва считает варварскими и чрезвычайно опасными, способными привести к непоправимым последствиям. В Москве уверены, что "соответствующую оценку этому акту терроризма" должны дать профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество.
По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотниках применялись компоненты, поставленные западными странами.
"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налёта БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось", - сказано в заявлении Захаровой.
"Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налёта БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось", - сказано в заявлении Захаровой.
Она также подчеркнула: "Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов".
МИД России призвал все правительства выступить с решительным осуждением действий Киева, которые Мрсква считает варварскими и чрезвычайно опасными, способными привести к непоправимым последствиям. В Москве уверены, что "соответствующую оценку этому акту терроризма" должны дать профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество.
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