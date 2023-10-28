Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050574753.html
Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите
Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите - 28.10.2023 Украина.ру
Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите
Советники из более полусотни стран представлены на мальтийском саммите по проблемам Украины. Им снова представлен "мирный план" Владимира Зеленского, сообщил 28 октября с саммита глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
2023-10-28T14:49
2023-10-28T14:49
новости
мальта
владимир зеленский
андрей ермак
"формула мира"
саммит
сво
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101807/86/1018078620_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_9c63e259808b51ec666d60ee97cff25e.jpg.webp
"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской формулы мира президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг", - сообщил Ермак.По его словам, "международная поддержка украинской формулы мира растет". Ермак также заявил, что сам факт проведения встречи советников значит гораздо большее, чем принято считать в подобных случаях: "Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины"."Представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - уточнил Ермак.Он также обозначил более масштабную перспективу: "Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира".Ранее попытки Владимира Зеленского продвинуть свой "мирный план" на международных площадках без участия России сопровождались дискуссиями по общим вопросам и заканчивались пожеланиями мира. Так называемая "формула мира" Зеленского ("план Зеленского") предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.По мнению лидеров ряда стран ЕС, а также других европейски и американских политиков, "план Зеленского" не имеет перспектив реализации. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о провале попыток победить Россию на поле боя – именно такой сценарий с марта 2022 года отстаивали глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и президент США Джо Байден.
https://ukraina.ru/20231027/1050539191.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101807/86/1018078620_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_22e3087a5650829cd4123c2104606a37.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мальта, владимир зеленский, андрей ермак, "формула мира", саммит, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Мальта, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, "формула мира", саммит, СВО, международные отношения, Международная политика

Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите

14:49 28.10.2023
 
© РИА Новости . Николай Возианов / Перейти в фотобанкМАЛЬТА ВАЛЕТТА
МАЛЬТА ВАЛЕТТА - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Николай Возианов
Перейти в фотобанк
Читать в
Советники из более полусотни стран представлены на мальтийском саммите по проблемам Украины. Им снова представлен "мирный план" Владимира Зеленского, сообщил 28 октября с саммита глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской формулы мира президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг", - сообщил Ермак.
По его словам, "международная поддержка украинской формулы мира растет". Ермак также заявил, что сам факт проведения встречи советников значит гораздо большее, чем принято считать в подобных случаях: "Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины".
"Представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - уточнил Ермак.
Он также обозначил более масштабную перспективу: "Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира".
Ранее попытки Владимира Зеленского продвинуть свой "мирный план" на международных площадках без участия России сопровождались дискуссиями по общим вопросам и заканчивались пожеланиями мира. Так называемая "формула мира" Зеленского ("план Зеленского") предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.
По мнению лидеров ряда стран ЕС, а также других европейски и американских политиков, "план Зеленского" не имеет перспектив реализации. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о провале попыток победить Россию на поле боя – именно такой сценарий с марта 2022 года отстаивали глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и президент США Джо Байден.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 11:44
Западные политики не осмеливаются признать поражение Украины - Орбан Украина не сможет победить на поле боя, но западные политики не осмеливаются это признать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
 
НовостиМальтаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак"формула мира"саммитСВОмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Ермак начал консультации с Нидерландами по гарантиям безопасности
15:10Украина может не дотянуть до весны — советник главы ДНР
15:00МИД РФ: ВСУ атаковали беспилотниками Курскую АЭС
14:49Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите
14:41Российская система ПВО сбила украинский истребитель, штурмовик и ракеты ATACMS - МО РФ
14:25Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям
14:03Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
14:00"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией
13:41В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
13:28Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
13:11Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
13:07"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
13:03Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября
13:00Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
12:49Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
12:43В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
12:42Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю
12:29Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
12:20Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
12:12Министры обороны США и Украины обсудили СВО
Лента новостейМолния