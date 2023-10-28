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Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите

Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите - 28.10.2023 Украина.ру

Зеленский продвигает свой "мирный план" на мальтийском саммите

Советники из более полусотни стран представлены на мальтийском саммите по проблемам Украины. Им снова представлен "мирный план" Владимира Зеленского, сообщил 28 октября с саммита глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

2023-10-28T14:49

2023-10-28T14:49

2023-10-28T14:49

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"Мальта. Начали встречу внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской формулы мира президента Владимира Зеленского. Более 65 стран – Запад, Глобальный Юг", - сообщил Ермак.По его словам, "международная поддержка украинской формулы мира растет". Ермак также заявил, что сам факт проведения встречи советников значит гораздо большее, чем принято считать в подобных случаях: "Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины"."Представлены и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - уточнил Ермак.Он также обозначил более масштабную перспективу: "Движемся к Глобальному саммиту мира лидеров государств. Работаем над общим видением нашей Формулы со странами мира".Ранее попытки Владимира Зеленского продвинуть свой "мирный план" на международных площадках без участия России сопровождались дискуссиями по общим вопросам и заканчивались пожеланиями мира. Так называемая "формула мира" Зеленского ("план Зеленского") предусматривает отказ России от целей СВО, вывод войск, возвращение под власть Киева Крыма и других новых регионов РФ с выплатой Москвой репараций.По мнению лидеров ряда стран ЕС, а также других европейски и американских политиков, "план Зеленского" не имеет перспектив реализации. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прямо заявил о провале попыток победить Россию на поле боя – именно такой сценарий с марта 2022 года отстаивали глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель и президент США Джо Байден.

https://ukraina.ru/20231027/1050539191.html

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новости, мальта, владимир зеленский, андрей ермак, "формула мира", саммит, сво, международные отношения, международная политика