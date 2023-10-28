https://ukraina.ru/20231028/1050574451.html
Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям
Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям - 28.10.2023 Украина.ру
Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям
Финляндия сконцентрировалась на усилении помощи украинским спасателям (госслужба по чрезвычайным ситуациям – ГСЧС). Об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по итогам состоявшихся в Вильнюсе переговоров с финской коллегой Мари Рантанен.
2023-10-28T14:25
2023-10-28T14:25
2023-10-28T14:25
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сво
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гсчс
мвд украины
игорь клименко
финляндия
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"Помощь Финляндии ниболее сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей. Только в начале этой недели ГСЧС Украины получила от финских коллег 9 специализированных автомобилей", - сообщил глава МВД Украины.По словам Клименко, достигнута договорённость об организации тренингов для спасателей Финляндии, где "потрясены работой украинских чрезвычайников во время полномасштабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт".Со ссылкой на Рантанен украинский министр сообщил о формируемых новых пакетах помощи от официального Хельсинки. "Мы благодарны правительству и народу Финляндии за неизменную поддержку, за убежище более 64 тысяч украинских граждан", - сообщил Клименко.С начала СВО правительство Финляндии направило на Украину большие пакеты гуманитарной помощи, а также поставило оружие, технику и другие виды военной помощи ВСУ. Сейчас готовится 19-й пакет военных поставок Финляндии на Украину.
https://ukraina.ru/20231006/1049967813.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, всу, гсчс, мвд украины, игорь клименко, финляндия
Новости, СВО, ВСУ, ГСЧС, МВД Украины, Игорь Клименко, Финляндия
Главы МВД Украины и Финляндии обсудили помощь украинским спасателям
Финляндия сконцентрировалась на усилении помощи украинским спасателям (госслужба по чрезвычайным ситуациям – ГСЧС). Об этом 28 октября заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко по итогам состоявшихся в Вильнюсе переговоров с финской коллегой Мари Рантанен.
"Помощь Финляндии ниболее сфокусирована на усилении возможностей украинских спасателей. Только в начале этой недели ГСЧС Украины получила от финских коллег 9 специализированных автомобилей", - сообщил глава МВД Украины.
По словам Клименко, достигнута договорённость об организации тренингов для спасателей Финляндии, где "потрясены работой украинских чрезвычайников во время полномасштабного вторжения и желают перенять приобретенный практический опыт".
Со ссылкой на Рантанен украинский министр сообщил о формируемых новых пакетах помощи от официального Хельсинки. "Мы благодарны правительству и народу Финляндии за неизменную поддержку, за убежище более 64 тысяч украинских граждан", - сообщил Клименко.
С начала СВО правительство Финляндии направило на Украину большие пакеты гуманитарной помощи, а также поставило оружие, технику и другие виды военной помощи ВСУ. Сейчас готовится 19-й пакет военных поставок Финляндии на Украину.