"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией - 28.10.2023 Украина.ру
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"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией
"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией - 28.10.2023 Украина.ру
"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет
2023-10-28T14:00
2023-10-28T14:22
владимир зеленский
украинцы
новости
мир
россия
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"Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров", "Прекратите это безумие, выступите за мир", "Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ", "Все кончено. Все было кончено еще до того, как началось. Откройте глаза. Вас использовали", "Почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — написали они.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях.Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, украинцы, новости, мир, россия
Владимир Зеленский, украинцы, Новости, мир, Россия

"Все кончено": пользователи призвали Зеленского договариваться с Россией

14:00 28.10.2023 (обновлено: 14:22 28.10.2023)
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия непростой враг и украинцам легче не будет
"Пришло время поставить во главу угла благополучие людей и сесть за стол мирных переговоров", "Прекратите это безумие, выступите за мир", "Путин всегда будет защищать свою страну и свой народ", "Все кончено. Все было кончено еще до того, как началось. Откройте глаза. Вас использовали", "Почему Украина не хочет заключить мирный договор с Россией? Погибло уже достаточно людей, и нет никаких надежд на победу в этом кровавом конфликте", — написали они.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях.
Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
09:51
Двойной удар по Зеленскому, признание СБУ. Главное на Украине на утро 28 октябряЗападные СМИ сообщили о "двойном ударе", который украинским властям нанесли Венгрия и Словакия. В СБУ признались, что стоят за покушением на Олега Царёва
 
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