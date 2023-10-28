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Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование - 28.10.2023 Украина.ру
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
Украинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.
2023-10-28T14:03
2023-10-28T14:03
2023-10-28T14:03
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"Поскольку температура резко падает, рекрутам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодной погоды", - сказано в официальном сообщении.Минобороны Британии проиллюстрировало своё сообщение фотографиями экипированных военных: они одеты в обычный камуфляж и чёрные летние бейсболки.Британия поставляет на Украину большие объёмы оружия, военной техники и других видов военной помощи. Армия России в зоне СВО успешно уничтожает считавшиеся до этого неуязвимыми британские танки, а также другие образцы лучшей военной техники британской армии.Также известно о гибели в зоне СВО британских наёмников. На днях один из них был обнаружен в застреленным в канализации. Предположительно британца убил другой иностранный наёмник на службе ВСУ.
https://ukraina.ru/20231027/1050564715.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, украина-нато, британия, всу, военная помощь, сво
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Британия, ВСУ, военная помощь, СВО
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
Украинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.
"Поскольку температура резко падает, рекрутам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодной погоды", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны Британии проиллюстрировало своё сообщение фотографиями экипированных военных: они одеты в обычный камуфляж и чёрные летние бейсболки.
Британия поставляет на Украину большие объёмы оружия, военной техники и других видов военной помощи. Армия России в зоне СВО успешно уничтожает считавшиеся до этого неуязвимыми британские танки, а также другие образцы лучшей военной техники британской армии.
Также известно о гибели в зоне СВО британских наёмников. На днях один из них был обнаружен в застреленным в канализации. Предположительно британца убил другой иностранный наёмник на службе ВСУ.