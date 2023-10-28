Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050574200.html
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование - 28.10.2023 Украина.ру
Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
Украинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.
2023-10-28T14:03
2023-10-28T14:03
новости
украина
нато
украина-нато
британия
всу
военная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048130628_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_6084b8893fad9939f0e05168c4b3618e.jpg
"Поскольку температура резко падает, рекрутам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодной погоды", - сказано в официальном сообщении.Минобороны Британии проиллюстрировало своё сообщение фотографиями экипированных военных: они одеты в обычный камуфляж и чёрные летние бейсболки.Британия поставляет на Украину большие объёмы оружия, военной техники и других видов военной помощи. Армия России в зоне СВО успешно уничтожает считавшиеся до этого неуязвимыми британские танки, а также другие образцы лучшей военной техники британской армии.Также известно о гибели в зоне СВО британских наёмников. На днях один из них был обнаружен в застреленным в канализации. Предположительно британца убил другой иностранный наёмник на службе ВСУ.
https://ukraina.ru/20231027/1050564715.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/14/1048130628_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9b6d5bf0391570ce5c446b311024bc98.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, украина-нато, британия, всу, военная помощь, сво
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Британия, ВСУ, военная помощь, СВО

Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование

14:03 28.10.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Украинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.
"Поскольку температура резко падает, рекрутам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодной погоды", - сказано в официальном сообщении.
Минобороны Британии проиллюстрировало своё сообщение фотографиями экипированных военных: они одеты в обычный камуфляж и чёрные летние бейсболки.
Британия поставляет на Украину большие объёмы оружия, военной техники и других видов военной помощи. Армия России в зоне СВО успешно уничтожает считавшиеся до этого неуязвимыми британские танки, а также другие образцы лучшей военной техники британской армии.
Также известно о гибели в зоне СВО британских наёмников. На днях один из них был обнаружен в застреленным в канализации. Предположительно британца убил другой иностранный наёмник на службе ВСУ.
Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 21:26
Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализацииПропавший на Украине наёмник из Британии найден в канализации. Погибший идентифицирован как Дэниел Берк (Daniel Burke).
 
НовостиУкраинаНАТОУкраина-НАТОБританияВСУвоенная помощьСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование
13:41В Одесской области на 14 уклонистов охотились с дроном
13:28Российские добровольцы уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром
13:11Член украинского парламента Мережко назвал нового премьера Словакии "мини-Орбаном" - Newsweek
13:07"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
13:03Обращение батальона из Золотоноши, гепатит в Виннице, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 октября
13:00Лавров рассказал о сигналах, которые Россия посылает Израилю
12:49Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
12:43В Виннице увеличилось число заболевших гепатитом - Минздрав
12:42Бумеранг вернулся. Военная помощь Украине ударила по Израилю
12:29Волонтеры снабжают бойцов ВСУ на передовой наркотиками - пленный
12:20Запрет на армянские права для таксистов: отражение кризиса в отношениях России и Армении
12:12Министры обороны США и Украины обсудили СВО
12:12Лавров объяснил, с чем столкнулся Запад из-за обострения на Ближнем Востоке
11:20Расстрелявший мирного жителя "азовец"* приговорён к 25 годам
11:15Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
11:10На кого готовят нападение Украина, Молдавия и Румыния: Анпилогов о тройственном союзе и его итогах
10:42ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ
10:18ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
10:14Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
Лента новостейМолния