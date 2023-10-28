https://ukraina.ru/20231028/1050574200.html

Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование

Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование - 28.10.2023 Украина.ру

Минобороны Британии выдало ВСУ зимнее обмундирование

Украинским солдатам, проходящим обучение в Британии, перед возвращением на Украину выдаётся зимнее снаряжение. Об этом 28 октября сообщило Минобороны Британии.

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:03

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"Поскольку температура резко падает, рекрутам в дополнение к обычному комплекту выдают одежду для холодной погоды", - сказано в официальном сообщении.Минобороны Британии проиллюстрировало своё сообщение фотографиями экипированных военных: они одеты в обычный камуфляж и чёрные летние бейсболки.Британия поставляет на Украину большие объёмы оружия, военной техники и других видов военной помощи. Армия России в зоне СВО успешно уничтожает считавшиеся до этого неуязвимыми британские танки, а также другие образцы лучшей военной техники британской армии.Также известно о гибели в зоне СВО британских наёмников. На днях один из них был обнаружен в застреленным в канализации. Предположительно британца убил другой иностранный наёмник на службе ВСУ.

https://ukraina.ru/20231027/1050564715.html

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новости, украина, нато, украина-нато, британия, всу, военная помощь, сво