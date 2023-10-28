https://ukraina.ru/20231028/1050573440.html

"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке

"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке - 28.10.2023 Украина.ру

"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке

Русские наступают, не считаясь с потерями и всё больше сдавливают украинскую оборону в Авдееве. Об этом сообщает военкор немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

2023-10-28T13:07

2023-10-28T13:07

2023-10-28T13:07

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"Если русским действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", — констатировал немецкий военкор.По оценке Рёпке, подразделениям ВСУ в Авдеевке угрожает окружение. Армия России контролирует железнодорожное сообщение с севера города, а также оказывает давление с юга.Авдеевка является сильно укреплённым военным и логистическим узлом, с которого ВСУ обстреливают Донецк и другие населённые пункты ДНР. Несмотря на атаки российских штурмовиков, украинские военные продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по столице Донецкой Народной Республики.

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новости, днр, авдеевка, наступление, контрнаступление, всу, минобороны рф, военкор