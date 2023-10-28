https://ukraina.ru/20231028/1050573440.html
"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке - 28.10.2023 Украина.ру
"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
Русские наступают, не считаясь с потерями и всё больше сдавливают украинскую оборону в Авдееве. Об этом сообщает военкор немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.
2023-10-28T13:07
2023-10-28T13:07
2023-10-28T13:07
новости
днр
авдеевка
наступление
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всу
минобороны рф
военкор
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"Если русским действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", — констатировал немецкий военкор.По оценке Рёпке, подразделениям ВСУ в Авдеевке угрожает окружение. Армия России контролирует железнодорожное сообщение с севера города, а также оказывает давление с юга.Авдеевка является сильно укреплённым военным и логистическим узлом, с которого ВСУ обстреливают Донецк и другие населённые пункты ДНР. Несмотря на атаки российских штурмовиков, украинские военные продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по столице Донецкой Народной Республики.
https://ukraina.ru/20231028/1050570629.html
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новости, днр, авдеевка, наступление, контрнаступление, всу, минобороны рф, военкор
Новости, ДНР, Авдеевка, наступление, контрнаступление, ВСУ, Минобороны РФ, военкор
"Конец контрнаступления Украины": западный военкор обеспокоен ситуацией в Авдеевке
Русские наступают, не считаясь с потерями и всё больше сдавливают украинскую оборону в Авдееве. Об этом сообщает военкор немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.
"Если русским действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", — констатировал немецкий военкор.
По оценке Рёпке, подразделениям ВСУ в Авдеевке угрожает окружение. Армия России контролирует железнодорожное сообщение с севера города, а также оказывает давление с юга.
Авдеевка является сильно укреплённым военным и логистическим узлом, с которого ВСУ обстреливают Донецк и другие населённые пункты ДНР. Несмотря на атаки российских штурмовиков, украинские военные продолжают наносить ракетные и артиллерийские удары по столице Донецкой Народной Республики.