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ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами - 28.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
Утром 28 октября Донецк подвергся артиллерийскому и ракетному обстрелу. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
2023-10-28T10:18
2023-10-28T10:18
2023-10-28T10:18
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По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 09:35 по направлению н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы) выпущено 5 ракет из РСЗО. В то же время по направлению н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район) выпущено 2 снаряда НАТОвского калибра 155 мм.Чуть ранее, в 08:15 зафиксирован обстрел по направлению н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.Информации о жертвах среди населения и разрушениях в сообщениях нет.
https://ukraina.ru/20231027/1050551828.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, авдеевка
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, Авдеевка
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
Утром 28 октября Донецк подвергся артиллерийскому и ракетному обстрелу. Об этом сообщает СЦКК ДНР.