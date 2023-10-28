ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами - 28.10.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами - 28.10.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами
Утром 28 октября Донецк подвергся артиллерийскому и ракетному обстрелу. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
2023-10-28T10:18
2023-10-28T10:18
новости
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донецкая народная республика
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По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 09:35 по направлению н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы) выпущено 5 ракет из РСЗО. В то же время по направлению н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район) выпущено 2 снаряда НАТОвского калибра 155 мм.Чуть ранее, в 08:15 зафиксирован обстрел по направлению н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.Информации о жертвах среди населения и разрушениях в сообщениях нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецк, донецкая народная республика, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, авдеевка
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО, Авдеевка

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами

10:18 28.10.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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Утром 28 октября Донецк подвергся артиллерийскому и ракетному обстрелу. Об этом сообщает СЦКК ДНР.
По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 09:35 по направлению н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы) выпущено 5 ракет из РСЗО. В то же время по направлению н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район) выпущено 2 снаряда НАТОвского калибра 155 мм.
Чуть ранее, в 08:15 зафиксирован обстрел по направлению н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.
Информации о жертвах среди населения и разрушениях в сообщениях нет.
Донецк, разрушенный обстрелом ВСУ жилой дом на улице Университетской в Киевском районе
27 октября, 16:29
Пушилин о разрушениях Донецка: власти могут только фиксировать и помогать материаламиОбстрелы Петровского района Донецка прекратятся тогда, когда войска отодвинут ВСУ от Марьинки. Власти могут фиксировать разрушения и помогать горожанам стройматериалами, рассказал глава ДНР Денис Пушилин
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаДНРобстрелыВСУВоенные преступленияСВОАвдеевка
 
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