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ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами - 28.10.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк артиллерией и ракетами

Утром 28 октября Донецк подвергся артиллерийскому и ракетному обстрелу. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

2023-10-28T10:18

2023-10-28T10:18

2023-10-28T10:18

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По информации Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 09:35 по направлению н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы) выпущено 5 ракет из РСЗО. В то же время по направлению н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район) выпущено 2 снаряда НАТОвского калибра 155 мм.Чуть ранее, в 08:15 зафиксирован обстрел по направлению н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм.Информации о жертвах среди населения и разрушениях в сообщениях нет.

https://ukraina.ru/20231027/1050551828.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво, авдеевка