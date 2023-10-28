https://ukraina.ru/20231028/1050570441.html
Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто - 28.10.2023 Украина.ру
Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не видит намерения европейских стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом он заявил в интервью РИА Новости
2023-10-28T10:14
2023-10-28T10:14
2023-10-28T10:14
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По его словам, диверсия произошла больше года назад, но он до сих не видит "намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению".Сийярто добавил, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование и диверсии на "Северном потоке", и недавней ситуации на Balticconnector.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. По заявлению оператора "Северного потока" Nord Stream AG , разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.По результатам независимого расследования, проведённого американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем, взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops. Херш утверждает, что решение об операции принимал президент США Джо Байден. США отрицают своё участие в подрыве российских газопроводов.
https://ukraina.ru/20231010/1050063094.html
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новости, петер сийярто, венгрия, северный поток-2, северный поток, теракт, сша
Новости, Петер Сийярто, Венгрия, Северный поток-2, Северный поток, теракт, США
Венгрия считает возмутительным саботаж расследования подрыва "Северного потока" - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не видит намерения европейских стран добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом он заявил в интервью РИА Новости
"Я действительно нахожу возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса достигнуто не было [в расследовании] атаки на трубопровод "Северный поток", - сказал Сийярто.
По его словам, диверсия произошла больше года назад, но он до сих не видит "намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению".
Сийярто добавил, что Венгрия выступает за тщательное, всестороннее и глубокое расследование и диверсии на "Северном потоке", и недавней ситуации на Balticconnector.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли 26 сентября 2022 года. По заявлению оператора "Северного потока" Nord Stream AG , разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
По результатам независимого расследования, проведённого американским журналистом, лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершем, взрывные устройства под российскими газопроводами были заложены водолазами ВМС США при поддержке норвежских специалистов в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops.
Херш утверждает, что решение об операции принимал президент США Джо Байден. США отрицают своё участие в подрыве российских газопроводов.