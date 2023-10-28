https://ukraina.ru/20231028/1050568795.html

В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация

В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация - 28.10.2023 Украина.ру

В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели несколько взрывов. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко утром 28 октября сообщает в своём телеграм-канале

2023-10-28T06:06

2023-10-28T06:06

2023-10-28T06:07

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Ранее сообщалось о мощных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231028/1050567508.html

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2023

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новости, украина, херсон, сво, спецоперация, взрывы