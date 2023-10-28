В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация - 28.10.2023 Украина.ру
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В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация
В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация - 28.10.2023 Украина.ру
В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели несколько взрывов. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко утром 28 октября сообщает в своём телеграм-канале
2023-10-28T06:06
2023-10-28T06:07
новости
украина
херсон
сво
спецоперация
взрывы
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Ранее сообщалось о мощных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, херсон, сво, спецоперация, взрывы
Новости, Украина, Херсон, СВО, Спецоперация, взрывы

В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация

06:06 28.10.2023 (обновлено: 06:07 28.10.2023)
 
© vk.comХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© vk.com
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В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели несколько взрывов. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко утром 28 октября сообщает в своём телеграм-канале
"В Херсоне прогремели несколько взрывов ", - написал он.
Ранее сообщалось о мощных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
02:40
На востоке Украины объявили воздушную тревогуПо информации на 2:28 (мск) 28 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
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