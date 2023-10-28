В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация
06:06 28.10.2023 (обновлено: 06:07 28.10.2023)
© vk.comХерсон
© vk.com
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне прогремели несколько взрывов. Об этом назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко утром 28 октября сообщает в своём телеграм-канале
"В Херсоне прогремели несколько взрывов ", - написал он.
Ранее сообщалось о мощных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске и Кривом Роге.
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