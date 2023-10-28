https://ukraina.ru/20231028/1050567508.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - 28.10.2023 Украина.ру

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

По информации на 2:28 (мск) 28 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации

2023-10-28T02:40

2023-10-28T02:40

2023-10-28T02:41

новости

украина

воздушная тревога

ракетный удар

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049010278_0:29:800:479_1920x0_80_0_0_57e2045f147874e865652e12cd3d77f7.jpg

По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Ранее сообщалось о мощных взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231028/1050567373.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, воздушная тревога, ракетный удар, вкс