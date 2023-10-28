На востоке Украины объявили воздушную тревогу - 28.10.2023 Украина.ру
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На востоке Украины объявили воздушную тревогу
На востоке Украины объявили воздушную тревогу - 28.10.2023 Украина.ру
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
По информации на 2:28 (мск) 28 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2023-10-28T02:40
2023-10-28T02:41
новости
украина
воздушная тревога
ракетный удар
вкс
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По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.Ранее сообщалось о мощных взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, ракетный удар, вкс
Новости, Украина, воздушная тревога, ракетный удар, ВКС

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

02:40 28.10.2023 (обновлено: 02:41 28.10.2023)
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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По информации на 2:28 (мск) 28 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Ранее сообщалось о мощных взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
02:24
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦККУкраинские военные за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиУкраинавоздушная тревогаракетный ударВКС
 
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