На востоке Украины объявили воздушную тревогу
02:40 28.10.2023 (обновлено: 02:41 28.10.2023)
© Робоавиа
© Робоавиа
По информации на 2:28 (мск) 28 октября воздушная тревога объявлена в шести областях Украины - Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
По информации украинских СМИ, тревога объявлена в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА.
Ранее сообщалось о мощных взрывах в Днепропетровске и Кривом Роге.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
02:24Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦККУкраинские военные за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)