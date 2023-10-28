https://ukraina.ru/20231028/1050567373.html
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 28.10.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Украинские военные за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-28T02:24
2023-10-28T02:24
2023-10-28T02:25
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Всего украинскими военными по Донецку, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 60 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 10 раз. Всего было выпущено 29 единиц различных боеприпасов.
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Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО
Артиллерия ВСУ за сутки 19 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
02:24 28.10.2023 (обновлено: 02:25 28.10.2023)
Украинские военные за прошедшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Донецку, Гольмовскому, Ясиноватскому району было выпущено 60 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском четыре обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 10 раз. Всего было выпущено 29 единиц различных боеприпасов.