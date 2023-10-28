https://ukraina.ru/20231028/1050566887.html
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт - 28.10.2023 Украина.ру
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
Режим, который был установлен в Киеве с 1941 по 1943 годы во время оккупации, сродни тому, который сегодня существует в современном Киеве. Об этом в 79-ю годовщину освобождения Украины в ходе Восточно-Карпатской операции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2023-10-28T01:04
2023-10-28T01:04
2023-10-28T01:04
новости
украина
великая отечественная война
оккупация
мягков
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041212577_0:123:2946:1780_1920x0_80_0_0_ceb52b0c9fb921415d80c98fff15580c.jpg
Он указал на то, что сегодня на Украине полностью забыли уроки истории. На первый план вышли коллаборационисты, приспешники Гитлера , каратели-полицаи и предатели, которых в стране называют "героями". Эксперт напомнил, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 33-х тысяч человек. По данным историков, всего за годы оккупации там было расстреляно около 130 тысяч украинцев. Именно поэтому сегодня главной задачей, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского. Напомним, 28 октября исполнилось ровно 79 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Военные действия на территории страны продолжались на протяжении 40 месяцев – с июня 1941 года по октябрь 1944-го. Всего на Украине погибли около трёх миллионов советских воинов, общие потери населения во время оккупации составили около 8-10 миллионов человек.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041212577_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_4a59834a7897ecf5eab194042439a3e6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великая отечественная война, оккупация, мягков, сво
Новости, Украина, Великая Отечественная война, оккупация, Мягков, СВО
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
Режим, который был установлен в Киеве с 1941 по 1943 годы во время оккупации, сродни тому, который сегодня существует в современном Киеве. Об этом в 79-ю годовщину освобождения Украины в ходе Восточно-Карпатской операции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Он указал на то, что сегодня на Украине полностью забыли уроки истории. На первый план вышли коллаборационисты, приспешники Гитлера , каратели-полицаи и предатели, которых в стране называют "героями".
"Историческая политика этого (прим. ред. – киевского) режима направлена на то, чтобы все факты, которые относятся к героизму украинских воинов, к героизму всех народов Советского Союза, которые освобождали Украину, боролись с нацизмом, канули в лету. На поверхность выдвигаются именно те деятели, которые на самом деле убивали, грабили, жгли, расстреливали мирных жителей, военнопленных", – сказал Михаил Мягков в ходе круглого стола в Международном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт напомнил, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 33-х тысяч человек. По данным историков, всего за годы оккупации там было расстреляно около 130 тысяч украинцев.
Именно поэтому сегодня главной задачей, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского.
"Когда наступит наша победа в Специальной военной операции, когда будет освобожден Киев от этого неонацистского режима, конечно, долго ещё нам придется вместе с украинским народом заниматься переустройством жизни, потому что очень много мы сегодня видим людей, зомбированных украинской националистической пропагандой", – отметил Михаил Мягков.
Напомним, 28 октября исполнилось ровно 79 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Военные действия на территории страны продолжались на протяжении 40 месяцев – с июня 1941 года по октябрь 1944-го.
Всего на Украине погибли около трёх миллионов советских воинов, общие потери населения во время оккупации составили около 8-10 миллионов человек.