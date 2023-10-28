https://ukraina.ru/20231028/1050566887.html

Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт

Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт - 28.10.2023 Украина.ру

Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт

Режим, который был установлен в Киеве с 1941 по 1943 годы во время оккупации, сродни тому, который сегодня существует в современном Киеве. Об этом в 79-ю годовщину освобождения Украины в ходе Восточно-Карпатской операции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2023-10-28T01:04

2023-10-28T01:04

2023-10-28T01:04

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украина

великая отечественная война

оккупация

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Он указал на то, что сегодня на Украине полностью забыли уроки истории. На первый план вышли коллаборационисты, приспешники Гитлера , каратели-полицаи и предатели, которых в стране называют "героями". Эксперт напомнил, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 33-х тысяч человек. По данным историков, всего за годы оккупации там было расстреляно около 130 тысяч украинцев. Именно поэтому сегодня главной задачей, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского. Напомним, 28 октября исполнилось ровно 79 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Военные действия на территории страны продолжались на протяжении 40 месяцев – с июня 1941 года по октябрь 1944-го. Всего на Украине погибли около трёх миллионов советских воинов, общие потери населения во время оккупации составили около 8-10 миллионов человек.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великая отечественная война, оккупация, мягков, сво