Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт - 28.10.2023 Украина.ру
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Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт - 28.10.2023 Украина.ру
Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт
Режим, который был установлен в Киеве с 1941 по 1943 годы во время оккупации, сродни тому, который сегодня существует в современном Киеве. Об этом в 79-ю годовщину освобождения Украины в ходе Восточно-Карпатской операции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2023-10-28T01:04
2023-10-28T01:04
новости
украина
великая отечественная война
оккупация
мягков
сво
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Он указал на то, что сегодня на Украине полностью забыли уроки истории. На первый план вышли коллаборационисты, приспешники Гитлера , каратели-полицаи и предатели, которых в стране называют "героями". Эксперт напомнил, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 33-х тысяч человек. По данным историков, всего за годы оккупации там было расстреляно около 130 тысяч украинцев. Именно поэтому сегодня главной задачей, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского. Напомним, 28 октября исполнилось ровно 79 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Военные действия на территории страны продолжались на протяжении 40 месяцев – с июня 1941 года по октябрь 1944-го. Всего на Украине погибли около трёх миллионов советских воинов, общие потери населения во время оккупации составили около 8-10 миллионов человек.
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новости, украина, великая отечественная война, оккупация, мягков, сво
Новости, Украина, Великая Отечественная война, оккупация, Мягков, СВО

Укронацистский режим аналогичен оккупации 1941-1943 гг. – эксперт

01:04 28.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМихаил Мягков
Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Режим, который был установлен в Киеве с 1941 по 1943 годы во время оккупации, сродни тому, который сегодня существует в современном Киеве. Об этом в 79-ю годовщину освобождения Украины в ходе Восточно-Карпатской операции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Он указал на то, что сегодня на Украине полностью забыли уроки истории. На первый план вышли коллаборационисты, приспешники Гитлера , каратели-полицаи и предатели, которых в стране называют "героями".
"Историческая политика этого (прим. ред. – киевского) режима направлена на то, чтобы все факты, которые относятся к героизму украинских воинов, к героизму всех народов Советского Союза, которые освобождали Украину, боролись с нацизмом, канули в лету. На поверхность выдвигаются именно те деятели, которые на самом деле убивали, грабили, жгли, расстреливали мирных жителей, военнопленных", – сказал Михаил Мягков в ходе круглого стола в Международном пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".
Эксперт напомнил, что только за два дня 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру было расстреляно более 33-х тысяч человек. По данным историков, всего за годы оккупации там было расстреляно около 130 тысяч украинцев.
Именно поэтому сегодня главной задачей, как и в 1943 году, остается освобождение Украины, но теперь не от нацистского режима, а от неонацистского.

"Когда наступит наша победа в Специальной военной операции, когда будет освобожден Киев от этого неонацистского режима, конечно, долго ещё нам придется вместе с украинским народом заниматься переустройством жизни, потому что очень много мы сегодня видим людей, зомбированных украинской националистической пропагандой", – отметил Михаил Мягков.

Напомним, 28 октября исполнилось ровно 79 лет со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Военные действия на территории страны продолжались на протяжении 40 месяцев – с июня 1941 года по октябрь 1944-го.
Всего на Украине погибли около трёх миллионов советских воинов, общие потери населения во время оккупации составили около 8-10 миллионов человек.
 
НовостиУкраинаВеликая Отечественная войнаоккупацияМягковСВО
 
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