https://ukraina.ru/20231028/1050544870.html

Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозревают

Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозревают - 28.10.2023 Украина.ру

Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозревают

На Украине начинают постепенно пересматривать ценность "достижений" Майдана. Начинают сравнивать, "за что стояли" и что из этого вышло. Стояли будто бы за свободу, а свободы не просто все меньше, но страну просто превращают в концлагерь, начинают прозревать бывшие пламенные майданщики

2023-10-28T04:21

2023-10-28T04:21

2023-10-28T04:21

эксклюзив

сво

украина

мобилизация

майдан

политика

экономика

эксперты

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Экс-депутат Верховной Рады и участник "АТО" Игорь Мосийчук заявил, что некоторые бенифициары "революции достоинства" – например, Найем и Лещенко и другие "адепты сцены" – говорят, что на Майдан "люди вышли за евроинтеграцию"."А я утверждаю, что люди, которые горели на баррикадах во время революции, они там находились потому, что боролись против несправедливости в судах, в прокуратуре, в правоохранительной системе. Другое дело, что их нагнули потом – и воцарилась еще, возможно, большая несправедливость", – заявил политик в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Свобод больше точно не стало, наоборот… По мнению Мосийчука, "закрытие границы и передача ключей от границы коррупционерам под подушку" – это преступление против народа Украины, которое должно быть отдельно расследовано. Не сейчас, так в будущем."У нас страну превращают в Северную Корею, какой-то концлагерь – абсолютно незаконным способом. Они не понимают, что за эти все действия придется рано или поздно отвечать", – считает экс-нардеп. Он добавил, что все равно есть проблемы с мобилизацией в ВСУ. Так, на фронте военные говорят о том, что мобилизация должна быть социально справедливой. А пока, по его словам, "чиновничьи дети – на Багамах", а простые селяне и их дети – их призывают, они идут на фронт и гибнут, кладбища растут…Все это снижает доверие к власти. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что большинство украинцев не верят в заявляемые сроки войны и уже не верят в достижимость официально заявляемых целей."Постепенно осыпаются листья пропаганды, которая помогала в начале войны объективно помогала терпеть критическую ситуацию. Но дальше, сейчас она уже играет злую шутку с нами", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так". Он пояснил, что теперь такая пропаганда уже не помогает терпеть, но просто разрушает доверие между обществом и государством. При этом, по мнению Бортника – "в России то же самое".Тем временем член комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, в прошлом известный журналист Сергей Рахманин заявил, что мобилизация в Украине будет усилена, это необходимо как из-за потери личного состава ВСУ на фронте, так и из-за необходимости формирования новых военных соединений. Депутат рады Александр Дубинский отметил другое заявление бывшего журналиста — о том, что что можно призывать людей сразу на военные предприятия: "Если кто-то не хочет штурмовать посадку, то пусть едет в Одессу на военный завод и там работает"."Ты (…) иди и штурмуй посадку. А не рассказывай, куда нужно кого призывать", — дал Дубинский совет Рахманину. Он пояснил, что если мобилизуют в качестве трудового раба, то платить буду минималку. Как удобно — не надо ни о чем думать, не надо никому платить, а надо просто наловить рабов на улице, сказал депутат. При этом — "границы закрыты, никуда не убежишь".По мнению Дубинского, это же получается на Украине чистый военный коммунизм (отметим, вещи надо все же называть своими именами, это — военный капитализм). И дети украинских чиновников и депутатов почему-то не на фронте. Все это вызывает внутреннее противодействие, констатировал политик, призвав всех подписывать петицию о мобилизации всех депутатов — тогда-де он и сам с ними пойдет на фронт.Тем временем киевский режим переводит отношения с гражданами на коммерческую основу. Верховная Рада намерена рассмотреть на десятой сессии законопроект, позволяющий от фронта просто откупиться."Проект предполагает, что если мужчины, которые выехали из Украины после 24 февраля, захотят вернуться на родину, но в пункте пропуска не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки от военной службы по мобилизации, то они должны будут заплатить на спецсчет 25 890 гривен за каждый месяц пребывания за границей во время действия военного положения", — рассказывает о сути телеграм-канал "Легитимный".Украинский аналитик и общественный деятель Юрий Сытник, выступая на канале Шелеста, констатировал: получается, предлагают откупиться от войны за "не такие уж большие" деньги. Большие или нет, но те, у кого нет денег, просто не смогут этого сделать, а у кого деньги есть, находят варианты.То есть, те, кто не хочет воевать и имеют деньги, они ищут очень много вариантов, и они находят эти варианты – прячутся, откупаются, покупают себе какие-то справки. Кто-то пробует нелегально перейти границу, кого-то перевозят там чуть ли не в багажнике или в чемодане, жены мужей… Масса вещей, которые происходят, — сказал эксперт.Сытник отметил, что "поэтому это не выход, что – давайте мы всех обилетим, если ты хочешь уехать, ты заплати деньги, можешь уезжать". По его мнению, "это плохой способ", надо искать другие.Впрочем, по мнению авторов канала "Легитимный", "на фоне заявлений власти об усилении мобилизации шансы, что проект станет законом, а границы откроют, нулевые". А весь ажиотаж вокруг него – "инфовброс, чтобы сбить социальное напряжение".Но почему так много желающих избежать любыми путями попадания в ряды ВСУ? Возможно, потому, что армия – отражение сложившейся на Украине системы со всеми ее пороками, считает Юрий Сытник."Если у нас система в стране – ну, честно говоря, никудышняя… Олигархически-охлократическая система, когда выборы проходят под дудку, скажем так, олигархов, которые владеют всеми СМИ, и они прежде всего ставят свои интересы. Вот эта система, она же не может быть по всей стране вот такая, а в армии вдруг она поменялась и стала совершенно другой", – сказал аналитик, добавив, что "и война это не изменила".

https://ukraina.ru/20231027/1050530204.html

https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html

https://ukraina.ru/20231024/1050411833.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, мобилизация, майдан, политика, экономика, эксперты