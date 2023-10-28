Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска
Украинское командование бросило много резервов на оборону Авдеевки, а Купянское направление закрывают наспех сформированными бригадами теробороны и бойцами из "Правого сектора". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВСУ пытаются перебросить на Купянск новые резервы с других направлений. Украинское командование отправляет туда наспех сформированные бригады теробороны, возраст личного состава в которых составляет 40–55 лет, рассказал эксперт.
Из-под Артёмовска ВСУ уже перебросили батальон "Правого сектора"*. В Харькове наспех сколачиваются две-три бригады, пополнение приходит из Днепра, Павлограда. После нескольких дней боевого слаживания их отправляют на оборону Купянска, добавил обозреватель.
"Тероборонщиков кидают в бой, потому что [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский пытается сохранить основные боеспособные части до того момента, когда наши начнут более масштабное наступление на этом участке. Резервы у ВСУ еще есть", - подчеркнул Алехин.
При этом наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют группы диверсантов, которые будут пытаться прорваться на территорию РФ, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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*Запрещенная в России организация.
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