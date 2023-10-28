Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска - 28.10.2023 Украина.ру
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Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска
Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска - 28.10.2023 Украина.ру
Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска
Украинское командование бросило много резервов на оборону Авдеевки, а Купянское направление закрывают наспех сформированными бригадами теробороны и бойцами из "Правого сектора". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-10-28T04:15
2023-10-28T04:15
новости
купянск
харьковская область
резервы
александр сырский
командование
правый сектор
бригады
всу
тероборона
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Сейчас ВСУ пытаются перебросить на Купянск новые резервы с других направлений. Украинское командование отправляет туда наспех сформированные бригады теробороны, возраст личного состава в которых составляет 40–55 лет, рассказал эксперт.Из-под Артёмовска ВСУ уже перебросили батальон "Правого сектора"*. В Харькове наспех сколачиваются две-три бригады, пополнение приходит из Днепра, Павлограда. После нескольких дней боевого слаживания их отправляют на оборону Купянска, добавил обозреватель.При этом наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют группы диверсантов, которые будут пытаться прорваться на территорию РФ, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Запрещенная в России организация.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, харьковская область, резервы, александр сырский, командование, правый сектор, бригады, всу, тероборона
Новости, Купянск, Харьковская область, резервы, Александр Сырский, командование, Правый сектор, бригады, ВСУ, тероборона

Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска

04:15 28.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Александр Максименко
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Украинское командование бросило много резервов на оборону Авдеевки, а Купянское направление закрывают наспех сформированными бригадами теробороны и бойцами из "Правого сектора". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВСУ пытаются перебросить на Купянск новые резервы с других направлений. Украинское командование отправляет туда наспех сформированные бригады теробороны, возраст личного состава в которых составляет 40–55 лет, рассказал эксперт.
Из-под Артёмовска ВСУ уже перебросили батальон "Правого сектора"*. В Харькове наспех сколачиваются две-три бригады, пополнение приходит из Днепра, Павлограда. После нескольких дней боевого слаживания их отправляют на оборону Купянска, добавил обозреватель.

"Тероборонщиков кидают в бой, потому что [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский пытается сохранить основные боеспособные части до того момента, когда наши начнут более масштабное наступление на этом участке. Резервы у ВСУ еще есть", - подчеркнул Алехин.

При этом наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют группы диверсантов, которые будут пытаться прорваться на территорию РФ, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
*Запрещенная в России организация.
Саша Маслов. Харьков.
23 октября, 04:30
"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под КупянскомНа Купянске ВС РФ ведут успешные наступательные действия, постепенно возвращая утраченные позиции. Но рассуждать об освобождении Харькова еще слишком рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиКупянскХарьковская областьрезервыАлександр СырскийкомандованиеПравый секторбригадыВСУтероборона
 
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