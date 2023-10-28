https://ukraina.ru/20231028/1050542275.html

Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска

Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска - 28.10.2023 Украина.ру

Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска

Украинское командование бросило много резервов на оборону Авдеевки, а Купянское направление закрывают наспех сформированными бригадами теробороны и бойцами из "Правого сектора". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-10-28T04:15

2023-10-28T04:15

2023-10-28T04:15

новости

купянск

харьковская область

резервы

александр сырский

командование

правый сектор

бригады

всу

тероборона

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Сейчас ВСУ пытаются перебросить на Купянск новые резервы с других направлений. Украинское командование отправляет туда наспех сформированные бригады теробороны, возраст личного состава в которых составляет 40–55 лет, рассказал эксперт.Из-под Артёмовска ВСУ уже перебросили батальон "Правого сектора"*. В Харькове наспех сколачиваются две-три бригады, пополнение приходит из Днепра, Павлограда. После нескольких дней боевого слаживания их отправляют на оборону Купянска, добавил обозреватель.При этом наёмников ВСУ используют преимущественно в серой зоне на харьковско-белгородской границе. Из них формируют группы диверсантов, которые будут пытаться прорваться на территорию РФ, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь*Запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20231023/1050395502.html

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новости, купянск, харьковская область, резервы, александр сырский, командование, правый сектор, бригады, всу, тероборона