Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу - 28.10.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231028/1050487794.html
Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу
Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу - 28.10.2023 Украина.ру
Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу
Композитор, дирижер, чиновник, просветитель – Дмитрий Степанович Бортнянский родился 28 октября 1751 года в Глухове Киевской губернии. Всего шестью годами ранее в Глухове же появился на свет другой русский композитор – Максим Сазонтович Березовский
2023-10-28T18:00
2023-10-28T18:00
история
история
композитор
музыка
киев
россия
классика
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Бортнянский относится к плеяде тех великих имен от музыки, что и Пётр Чайковский, Михаил Глинка, Борис Гмыря или Леонид Коган – все они родились или жили в украинских городах Российской империи или Украинской ССР, а с началом "декоммунизационной" истерии сначала превратились в "исконно украинских деятелей искусства", а затем угодили под каток посмертных репрессий.Мало кто из академических композиторов сделал для украинского музыкального фольклора больше, чем Михаил Иванович Глинка, однако барельеф и с его портретом демонтировали с фасада Днепропетровской академии музыки под строгим надзором комиссии из горсовета.В отличие от Глинки или его ученика, автора любимой на Украине комической оперы "Запорожец за Дунаем", Семена Гулака-Артемовского – композиторов-романтиков, мелодизм произведений которых основывался уже на народном, фольклорном (в том числе, и в немалой степени – украинском) начале, Бортнянский – мастер классицизма, лишь в конце жизни заставший новую эпоху.С имен Бортнянского, Березовского и их современника, киевлянина, Артемия Веделя начинается отсчёт академической, авторской и – самое главное – светской русской музыки, хотя и подчинённой во многом канонам византийских церковных песнопений.Техника старинного Большого знаменного распева – музыкальной праосновы всей славянской музыки была вплетена в произведения первых академических композиторов, в том числе и Бортнянского, также, как и григорианский хорал в произведения немецких композиторов барокко. Самый яркий пример – гимн "Коль славен наш Господь в Сионе", слова для которого написал поэт, драматург, и, что важно, масон Михаил Херасков.Гимн использовался как неофициальный гимн Российской империи с конца XVIII века до официального принятия гимна "Боже, царя храни" в 1830-х годах. С 1856 года по октябрь 1917 года мелодия этой композиции, наряду с "Преображенским маршем" неизвестного композитора, вызванивалась курантами Спасской башни.Связь гимна "Коль славен" с масонской ложей, в которой состоял Херасков, отмечал историк и литературовед Иван Розанов: при первой публикации в 1819 году, этот текст был назван "Переложением Псалма 64", но, изначально это была застольная масонская песнь, исполняемая при некоторых ритуалах. Застольная по форме "трапеза любви", отсылающая к евангельской Тайной вечере, служила у масонов ритуалом причастия.Херасков был одним из самых деятельных масонов конца XVIII века. Он получил посвящение в 1775 году в одной из лож Рейхелевской системы, в 1780 году как член-основатель принимал участие в работах тайной новиковской ложи "Гармония", затем в момент создания самостоятельного русского масонского правления сделался членом Капитула VIII Провинции и в том же году вошел в Орден Злато-Розового Креста.Трансформации музыки, написанной для гимна Бортнянским, на этом не окончились: мелодия, наряду с немецкими мелодиями, была использована британским композитором Беком при написании гимна еврейской социалистической партии Бунд "Ди швуэ". Мотивы гимна использовал и Дмитрий Шостакович при написании песни на стихи Евгения Долматовского "Родина слышит".Теперь же гимн является одним из главных памятников русской музыки классицизма и просвещения.Помимо религиозных произведений, Бортнянский писал и светскую музыку – симфоническую хоровую, камерно-инструментальную, и главное – первые русские оперы. Подобно тому, как немцы царствовали в музыкальном барокко, музыкальным классицизмом овладели итальянцы. Опера стала главным жанром XVIII века, а "Алкид" (на итальянском языке) и "Сокол" (на французском языке) Бортнянского в числе первых, поставленных в России русских опер – до этого момента в императорском театре исполняли исключительно итальянские произведения.Впрочем, простые люди в России услышат оперу гораздо позже и благодаря Глинке. В юные годы Бортнянского такое представить можно было едва ли.И тем не менее, как и любой прогрессивный творец, Бортнянский опережал свою эпоху, войдя в XIX столетие, век романтизма, светским современным, европейским композитором. В последний период жизни Бортнянский был постоянным гостем литературных вечеров, на которых свои новые произведения читали Пётр Вяземский, Гаврила Державин и Василий Жуковский, а на события Отечественной войны 1812 года отреагировал песней, гимном по сути - "Певец во стане русских воинов" на слова Жуковского.Русская вокальная традиция тоже во многом видоизменилась благодаря Бортнянскому – это его песни и хоры были той важнейшей ступенью, благодаря которой в XIX веке расцвел русский романс Александра Гурилёва, Александра Варламова, и, конечно же, Глинки.Кроме того, Бортнянский был личностью, по современным меркам, "медийной" - первый российский композитор, которого изображали на портретах и литографиях, а также – блистательный участник балов и салонов, борец с царской цензурой и одно из ключевых имен Придворной певческой капеллы.
https://ukraina.ru/20230423/1045490014.html
https://ukraina.ru/20230513/1046173992.html
https://ukraina.ru/20230401/1044875736.html
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Мария Нестерова
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история, композитор, музыка, киев, россия, классика
История, История, композитор, музыка, Киев, Россия, классика

Композитор Бортнянский из Киевской губернии. Первая русская опера, масонский гимн, шаг к романсу

18:00 28.10.2023
 
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© Public domain
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Композитор, дирижер, чиновник, просветитель – Дмитрий Степанович Бортнянский родился 28 октября 1751 года в Глухове Киевской губернии. Всего шестью годами ранее в Глухове же появился на свет другой русский композитор – Максим Сазонтович Березовский
Бортнянский относится к плеяде тех великих имен от музыки, что и Пётр Чайковский, Михаил Глинка, Борис Гмыря или Леонид Коган – все они родились или жили в украинских городах Российской империи или Украинской ССР, а с началом "декоммунизационной" истерии сначала превратились в "исконно украинских деятелей искусства", а затем угодили под каток посмертных репрессий.
Мало кто из академических композиторов сделал для украинского музыкального фольклора больше, чем Михаил Иванович Глинка, однако барельеф и с его портретом демонтировали с фасада Днепропетровской академии музыки под строгим надзором комиссии из горсовета.
В отличие от Глинки или его ученика, автора любимой на Украине комической оперы "Запорожец за Дунаем", Семена Гулака-Артемовского – композиторов-романтиков, мелодизм произведений которых основывался уже на народном, фольклорном (в том числе, и в немалой степени – украинском) начале, Бортнянский – мастер классицизма, лишь в конце жизни заставший новую эпоху.
С имен Бортнянского, Березовского и их современника, киевлянина, Артемия Веделя начинается отсчёт академической, авторской и – самое главное – светской русской музыки, хотя и подчинённой во многом канонам византийских церковных песнопений.
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Техника старинного Большого знаменного распева – музыкальной праосновы всей славянской музыки была вплетена в произведения первых академических композиторов, в том числе и Бортнянского, также, как и григорианский хорал в произведения немецких композиторов барокко. Самый яркий пример – гимн "Коль славен наш Господь в Сионе", слова для которого написал поэт, драматург, и, что важно, масон Михаил Херасков.
Гимн использовался как неофициальный гимн Российской империи с конца XVIII века до официального принятия гимна "Боже, царя храни" в 1830-х годах. С 1856 года по октябрь 1917 года мелодия этой композиции, наряду с "Преображенским маршем" неизвестного композитора, вызванивалась курантами Спасской башни.
Связь гимна "Коль славен" с масонской ложей, в которой состоял Херасков, отмечал историк и литературовед Иван Розанов: при первой публикации в 1819 году, этот текст был назван "Переложением Псалма 64", но, изначально это была застольная масонская песнь, исполняемая при некоторых ритуалах. Застольная по форме "трапеза любви", отсылающая к евангельской Тайной вечере, служила у масонов ритуалом причастия.
Херасков был одним из самых деятельных масонов конца XVIII века. Он получил посвящение в 1775 году в одной из лож Рейхелевской системы, в 1780 году как член-основатель принимал участие в работах тайной новиковской ложи "Гармония", затем в момент создания самостоятельного русского масонского правления сделался членом Капитула VIII Провинции и в том же году вошел в Орден Злато-Розового Креста.
Трансформации музыки, написанной для гимна Бортнянским, на этом не окончились: мелодия, наряду с немецкими мелодиями, была использована британским композитором Беком при написании гимна еврейской социалистической партии Бунд "Ди швуэ". Мотивы гимна использовал и Дмитрий Шостакович при написании песни на стихи Евгения Долматовского "Родина слышит".
Теперь же гимн является одним из главных памятников русской музыки классицизма и просвещения.
Композитор Исаак Шварц
13 мая, 18:00История
"Женя, Женечка…", товарищ Сухов и другие мелодии Исаака Шварца
Помимо религиозных произведений, Бортнянский писал и светскую музыку – симфоническую хоровую, камерно-инструментальную, и главное – первые русские оперы. Подобно тому, как немцы царствовали в музыкальном барокко, музыкальным классицизмом овладели итальянцы. Опера стала главным жанром XVIII века, а "Алкид" (на итальянском языке) и "Сокол" (на французском языке) Бортнянского в числе первых, поставленных в России русских опер – до этого момента в императорском театре исполняли исключительно итальянские произведения.
Впрочем, простые люди в России услышат оперу гораздо позже и благодаря Глинке. В юные годы Бортнянского такое представить можно было едва ли.
И тем не менее, как и любой прогрессивный творец, Бортнянский опережал свою эпоху, войдя в XIX столетие, век романтизма, светским современным, европейским композитором. В последний период жизни Бортнянский был постоянным гостем литературных вечеров, на которых свои новые произведения читали Пётр Вяземский, Гаврила Державин и Василий Жуковский, а на события Отечественной войны 1812 года отреагировал песней, гимном по сути - "Певец во стане русских воинов" на слова Жуковского.
Русская вокальная традиция тоже во многом видоизменилась благодаря Бортнянскому – это его песни и хоры были той важнейшей ступенью, благодаря которой в XIX веке расцвел русский романс Александра Гурилёва, Александра Варламова, и, конечно же, Глинки.
Кроме того, Бортнянский был личностью, по современным меркам, "медийной" - первый российский композитор, которого изображали на портретах и литографиях, а также – блистательный участник балов и салонов, борец с царской цензурой и одно из ключевых имен Придворной певческой капеллы.
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