"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе - 27.10.2023 Украина.ру
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"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе
"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе - 27.10.2023 Украина.ру
"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе
Напряженная приграничная обстановка сохраняется, подчеркнул 27 октября президент Белоруссии
2023-10-27T18:03
2023-10-27T18:03
новости
белоруссия
александр лукашенко
граница
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Ситуация в приграничных территориях Беларуси – пугающая и напряженная, сообщает ИА DEITA.RUПо его словам, на границе обнаружены и трупы мигрантов, и неустановленные тела.Также глава государства прокомментировал инициативу Польши об установке стены на границе. По его мнению, затея абсолютно бесполезная – она не станет помехой для мигрантов.
https://ukraina.ru/20231027/1050553108.html
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новости, белоруссия, александр лукашенко, граница
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, граница

"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе

18:03 27.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Напряженная приграничная обстановка сохраняется, подчеркнул 27 октября президент Белоруссии
Ситуация в приграничных территориях Беларуси – пугающая и напряженная, сообщает ИА DEITA.RU
"Не только каждый день, а по несколько раз в день подкидывают трупы. И трупы, и поломанных, и переломанных. У нас эти кадры есть. Надо этому "цивилизованному" миру показывать, какой там "райский сад", – сказал Лукашенко.
По его словам, на границе обнаружены и трупы мигрантов, и неустановленные тела.
Также глава государства прокомментировал инициативу Польши об установке стены на границе. По его мнению, затея абсолютно бесполезная – она не станет помехой для мигрантов.
Александр Лукашенко
16:25
Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некомуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, считает что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Об этом он заявил 27 октября во время рабочей поездки в Минский район столицы республики
 
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