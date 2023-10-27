"Подкидывают переломанные трупы": Лукашенко сообщил о ситуации на границе
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе саммита ЕАЭС в Бишкеке
Напряженная приграничная обстановка сохраняется, подчеркнул 27 октября президент Белоруссии
Ситуация в приграничных территориях Беларуси – пугающая и напряженная, сообщает ИА DEITA.RU
"Не только каждый день, а по несколько раз в день подкидывают трупы. И трупы, и поломанных, и переломанных. У нас эти кадры есть. Надо этому "цивилизованному" миру показывать, какой там "райский сад", – сказал Лукашенко.
По его словам, на границе обнаружены и трупы мигрантов, и неустановленные тела.
Также глава государства прокомментировал инициативу Польши об установке стены на границе. По его мнению, затея абсолютно бесполезная – она не станет помехой для мигрантов.