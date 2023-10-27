СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней
Решение о резком сокращении сроков и процедур прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Минздрав Украины поддержал это решение.
Решением СНБО на ВВК отводится четыре дня. За это время мобилизованные должны пройти полное обследование. При этом на лабораторные исследования и оформление документов отводится не более трёх дней.
Военкомам и главам медучреждений предписано строго соблюдать новые нормы прохождения ВВК и создать "оптимальные маршруты" прохождения осмотров доставленными мобилизованными.
При этом глава СНБО Алексей Данилов избавил своих сыновей от прохождения ВВК – он их отправил на Запад в самом начале СВО. Так же поступили и многие другие украинские чиновники и военачальники.
25 октября, 23:17Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"