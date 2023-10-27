https://ukraina.ru/20231027/1050558433.html

СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней

СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней - 27.10.2023 Украина.ру

СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней

Решение о резком сокращении сроков и процедур прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Минздрав Украины поддержал это решение.

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

2023-10-27T18:12

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Решением СНБО на ВВК отводится четыре дня. За это время мобилизованные должны пройти полное обследование. При этом на лабораторные исследования и оформление документов отводится не более трёх дней.Военкомам и главам медучреждений предписано строго соблюдать новые нормы прохождения ВВК и создать "оптимальные маршруты" прохождения осмотров доставленными мобилизованными.При этом глава СНБО Алексей Данилов избавил своих сыновей от прохождения ВВК – он их отправил на Запад в самом начале СВО. Так же поступили и многие другие украинские чиновники и военачальники.

https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html

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