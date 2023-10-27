СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней - 27.10.2023 Украина.ру
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СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней
СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней - 27.10.2023 Украина.ру
СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней
Решение о резком сокращении сроков и процедур прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Минздрав Украины поддержал это решение.
2023-10-27T18:12
2023-10-27T18:12
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Решением СНБО на ВВК отводится четыре дня. За это время мобилизованные должны пройти полное обследование. При этом на лабораторные исследования и оформление документов отводится не более трёх дней.Военкомам и главам медучреждений предписано строго соблюдать новые нормы прохождения ВВК и создать "оптимальные маршруты" прохождения осмотров доставленными мобилизованными.При этом глава СНБО Алексей Данилов избавил своих сыновей от прохождения ВВК – он их отправил на Запад в самом начале СВО. Так же поступили и многие другие украинские чиновники и военачальники.
https://ukraina.ru/20231025/1050491904.html
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новости, новости украины, украина, медицина, минздрав, мобилизация, сво, алексей данилов, снбо
Новости, Новости Украины, Украина, медицина, Минздрав, мобилизация, СВО, Алексей Данилов, СНБО

СНБО Украины сократил медкомиссию до четырёх дней

18:12 27.10.2023
 
© YouTube / Військове телебачення Українив очереди на военно-врачебную комиссию на Украине
в очереди на военно-врачебную комиссию на Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© YouTube / Військове телебачення України
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Решение о резком сокращении сроков и процедур прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Минздрав Украины поддержал это решение.
Решением СНБО на ВВК отводится четыре дня. За это время мобилизованные должны пройти полное обследование. При этом на лабораторные исследования и оформление документов отводится не более трёх дней.
Военкомам и главам медучреждений предписано строго соблюдать новые нормы прохождения ВВК и создать "оптимальные маршруты" прохождения осмотров доставленными мобилизованными.
При этом глава СНБО Алексей Данилов избавил своих сыновей от прохождения ВВК – он их отправил на Запад в самом начале СВО. Так же поступили и многие другие украинские чиновники и военачальники.
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 23:17
Откуп от мобилизации: на Украине придумали как заработать на уклонистахВ Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу. Украинцев наконец смогут выпустить из страны, если они пожертвуют деньги на армию. Об этом сообщает издание "Страна.ua"
 
НовостиНовости УкраиныУкраинамедицинаМинздравмобилизацияСВОАлексей ДаниловСНБО
 
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