Премьер Словакии потребовал от Киева гарантий, что средства ЕС не будут растрачены - 27.10.2023 Украина.ру
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Премьер Словакии потребовал от Киева гарантий, что средства ЕС не будут растрачены
Премьер Словакии потребовал от Киева гарантий, что средства ЕС не будут растрачены - 27.10.2023 Украина.ру
Премьер Словакии потребовал от Киева гарантий, что средства ЕС не будут растрачены
Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены. Таким мнением поделился 27 октября в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо
2023-10-27T14:41
2023-10-27T14:41
роберт фицо
украина
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новости
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"Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал Фицо, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе.Накануне собравшиеся на саммите лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите заявил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не работает, а глава словацкого правительства Роберт Фицо сослался на проблемы коррупции на Украине.Финансирование Украины в рамках изменения многолетнего бюджета Евросоюза требует поддержки всех 27 стран-участниц.
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роберт фицо, украина, ес, зарубежье, новости
Роберт Фицо, Украина, ЕС, Зарубежье, Новости

Премьер Словакии потребовал от Киева гарантий, что средства ЕС не будут растрачены

14:41 27.10.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Условием для финансовой поддержки Киева со стороны Европейского союза должны быть гарантии, что средства не будут растрачены. Таким мнением поделился 27 октября в соцсети премьер-министр Словакии Роберт Фицо
"Украина относится к самым коррумпированным странам, и мы обуславливаем ее финансовую поддержку гарантиями о том, что европейские деньги (в том числе словацкие) не будут растрачены и часть этих ресурсов будет использована на восстановление словацкой инфраструктуры в приграничных регионах и на поддержку фирм Словакии при восстановлении Украины", - написал Фицо, подводя итоги первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
Накануне собравшиеся на саммите лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год из-за позиции Венгрии и Словакии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите заявил, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не работает, а глава словацкого правительства Роберт Фицо сослался на проблемы коррупции на Украине.
Финансирование Украины в рамках изменения многолетнего бюджета Евросоюза требует поддержки всех 27 стран-участниц.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
04:17
Пакет ЕС в 50 миллиардов для Украины заблокировали Фицо и Орбан - PoliticoПремьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из бюджета ЕС. О демарше политиков со ссылкой на информированного дипломата, знакомого с ходом обсуждений, сообщает Politico
 
Роберт ФицоУкраинаЕСЗарубежьеНовости
 
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