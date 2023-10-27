https://ukraina.ru/20231027/1050547653.html

Скончался Ли Кэцян. В Китае обсуждают "конец эпохи"

Скончался Ли Кэцян. В Китае обсуждают "конец эпохи" - 27.10.2023 Украина.ру

Скончался Ли Кэцян. В Китае обсуждают "конец эпохи"

Бывший премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян скончался 27 октября в Шанхае в возрасте 68 лет в результате внезапного сердечного приступа

2023-10-27T14:52

2023-10-27T14:52

2023-10-27T18:19

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китай

джо байден

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Этот государственный деятель руководил китайским правительством в течение десяти лет — с 2013 по 2023 год.Он покинул пост в марте, одновременно был выведен из состава Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая в ходе давно запланированной кадровой ротации, уступив свое место новому премьеру — Ли Цяну.Однако, вопреки слухам, после своей отставки Ли Кэцян не попал в опалу. В течение последующих десяти месяцев он продолжал активно участвовать в общественной жизни Китая.«Последние премьеры в Китае люди осторожные и крепкие — живут по 10–20 лет после отставки, кто-то умудряется и дольше, вот Чжу Жунцзи, например. Ли Кэцян не болел — появлялся на публике, активничал в Шанхае. Избыточная активность бывает вредной — все же ты не молодой комсомолец, а старый. Не сберёг себя», — написал в своем блоге эксперт-китаист Николай Вавилов.Ли Кэцян действительно был выходцем из руководства китайского комсомола, где он когда-то работал вместе с бывшим китайским лидером Ху Цзиньтао.«Молодой человек, вечно читающий книги», — вспоминали о нем другие бывшие комсомольцы, многие из которых заняли важные позиции в руководстве Коммунистической партии Китая. Сам Ли Кэцян тоже сделал в партии успешную карьеру и стал самым молодым губернатором в стране — в возрасте 43 лет.При этом он с самого начала старался концентрировать внимание на вопросах хозяйственной деятельности и экономического планирования.Западная пропаганда упорно пыталась закрепить за Ли репутацию «рыночника» в противовес Председателю КНР Си Цзиньпину, которого называли сторонником жесткого государственного регулирования экономического развития.«Для достижения экономических целей текущего года недостаточно политики стимулирования или прямых государственных инвестиций — необходимо положиться на рыночные механизмы… Мы должны возродить частные инвестиции и расходы с помощью дерегулирования и других реформ», — говорил бывший премьер Госсовета КНР.Однако, по большому счету, подобная риторика практически ничем не отличается от заявлений других высокопоставленных китайских чиновников. Потому что, несмотря на изменения в стране, они по-прежнему сохраняют ставку на рыночную экономику, функционирующую под политическим контролем государства и КПК.Внезапная смерть Ли Кэцяна произошла на фоне знаковых и важных событий в политической жизни Китая.Министр иностранных дел КНР Ван И находится сейчас с визитом в США, где он провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также собирается встретиться с другими представителями американской верхушки.Ожидается, что они обсудят возможную встречу между Джозефом Байденом и Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 15–18 ноября в Сан-Франциско. Хотя никакой определенной информации о визите Председателя Си до сих пор нет.Тем временем Си Цзиньпин встретился в Пекине с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, чтобы обсудить с ним проблему глобального климатического кризиса.Эта неожиданная аудиенция вызвала в мире значительный политический резонанс. Ведь демократ Ньюсом считается наиболее реальным кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в будущем году — в том весьма вероятном случае, если демократы примут решение не выдвигать на второй срок теряющего дееспособность Байдена.Тем временем, по итогам шестого заседания Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которое состоялось 24 октября 2023 октября в Китае, официально сняли с постов министра национальной обороны Ли Шанфу, бывшего министра иностранных дел Цинь Гана, министра науки и технологий Ван Чжигана и министра финансов Лю Куня.Тайваньские пропагандистские издания, а также многие западные массмедиа строят на этом конспирологические теории, пытаясь увязать отставки чиновников и внезапную смерть бывшего премьера Госсовета Китая.Однако это является типичными антикитайскими вымыслами. Тем более что Ли Шанфу и Цинь Ган фактически давно потеряли должности в рамках государственной кампании по борьбе против коррупции.Либеральные китайские оппозиционеры, проживающие в эмиграции, надеются, что смерть Ли Кэцяна станет поводом для массовых протестов внутри Китая. Но для таких ожиданий тоже нет существенных оснований, о чем говорят сейчас даже полностью ангажированные западные аналитики.«Си Цзиньпин, скорее всего, будет уважать партийные традиции и возглавит общественный траур по Ли.Си Цзиньпин может разрешить общественный траур по Ли, но, скорее всего, проявит нулевую терпимость к попыткам использовать смерть Ли для противостояния его руководству», — сказал по этому поводу Нил Томас, научный сотрудник института политики азиатского общества:«Эпоха "реформаторов" закончилась в Китае давным-давно, и похоронам Ли не придается большого символического значения», — считает Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник австралийского института Лоуи.Кончина Ли Кэцяна в самом деле подводит символическую эпоху в истории Китая, который переходит сейчас к более масштабной и активной международной политике, чтобы парировать внешние вызовы со стороны Запада.Новое руководство Коммунистической партии Китая действительно не ассоциируется с эпохой либеральных реформ, которые проходили в этой стране в течение восьмидесятых и девяностых годов прошлого века.Его кадровую основу составляют выдвиженцы Председателя Си Цзиньпина, уделяющие большое внимание идеологической работе и борьбе с проявлениями коррупции – особенно после недавних отставок высокопоставленных членов правительства.А это говорит о том, что управленческая команда в Китае станет в обозримом будущем более сплоченной и монолитной.

https://ukraina.ru/20231018/1050283852.html

https://ukraina.ru/20231018/1050284354.html

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эксклюзив, китай, джо байден, энтони блинкен, си цзиньпин, ван и, мид кнр