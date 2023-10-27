Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков.
Также он переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к Министерству иностранных дел.
Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ отметили, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.
Движение ХАМАС в свою очередь отметило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.