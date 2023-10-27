Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле - 27.10.2023 Украина.ру
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Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле
Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле - 27.10.2023 Украина.ру
Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле
Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-10-27T13:43
2023-10-27T13:43
дмитрий песков
израиль
хамас
новости
кремль
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"Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков.Также он переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к Министерству иностранных дел.Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ отметили, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь отметило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
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дмитрий песков, израиль, хамас, новости, кремль
Дмитрий Песков, Израиль, ХАМАС, Новости, Кремль

Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле

13:43 27.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков.
Также он переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к Министерству иностранных дел.
Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ отметили, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа.
Движение ХАМАС в свою очередь отметило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 18:26
Генсек ООН заявил, что не оправдывал действия ХАМАСНакануне генсек ООН Антониу Гутерреш сказал, что палестинский народ на протяжении 56 лет "подвергается удушающей оккупации". Сегодня он завил о неверной интерпретации его слов, сообщает РИА Новости
 
Дмитрий ПесковИзраильХАМАСНовостиКремль
 
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