https://ukraina.ru/20231027/1050545990.html

Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле

Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле - 27.10.2023 Украина.ру

Песков высказался о важности контактов со всеми сторонами конфликта в Израиле

Кремль считает необходимыми контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 27 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-10-27T13:43

2023-10-27T13:43

2023-10-27T13:43

дмитрий песков

израиль

хамас

новости

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/06/1033360613_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_4e303a3813c1c5d1784d561fce4f36b6.jpg

"Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем", - сказал Песков.Также он переадресовал вопрос журналистов о переговорах с ХАМАС по заложникам к Министерству иностранных дел.Накануне в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что представители ХАМАС находятся с визитом в Москве. В МИД РФ отметили, что Россия на встрече с ХАМАС обсудила освобождение заложников и эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. Движение ХАМАС в свою очередь отметило, что на встрече с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту и усилия российской дипломатии.

https://ukraina.ru/20231025/1050486459.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, израиль, хамас, новости, кремль